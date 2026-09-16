Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans
Foto: © photonews
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De machtsstrijd aan de top van de Belgische voetbalbond heeft een nieuwe fase bereikt. Peter Willems is officieel geen CEO meer van de KBVB en daarmee komt er voorlopig een einde aan een bijzonder woelige periode binnen de bond. De grote vraag is nu wie hem definitief opvolgt, en daarbij duikt één naam steeds nadrukkelijker op.

Volgens Het Nieuwsblad kiest de KBVB in eerste instantie voor een tijdelijke constructie. Het directiecomité zal de taken van Willems onderling verdelen en rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Bestuur. Die oplossing moet de dagelijkse werking van de bond garanderen, maar lijkt vooral bedoeld als tussenstap. De bedoeling is immers dat er snel een nieuwe CEO wordt aangeduid.

Mannaert opnieuw nadrukkelijk in beeld

Lang zou die zoektocht mogelijk niet hoeven te duren. Binnen de bond zou momenteel vooral de naam van Vincent Mannaert circuleren. De huidige Sports Director wordt volgens de krant gezien als de voornaamste kandidaat om door te schuiven naar de hoogste operationele functie binnen de KBVB.

Helemaal nieuw is dat scenario niet. Ook in 2024 zou Mannaert al een optie zijn geweest om CEO te worden. Uiteindelijk kwam het toen niet tot die benoeming, maar twee jaar later lijkt zijn naam opnieuw stevig op tafel te liggen. Zijn huidige positie binnen de bond maakt bovendien dat hij de interne werking en de sportieve structuur intussen goed kent.

Aan Vlaamse zijde zou er alvast weinig weerstand bestaan tegen zijn mogelijke benoeming. Voetbal Vlaanderen ziet volgens de berichtgeving geen fundamentele problemen met Mannaert als nieuwe CEO. De Waalse tegenhanger wil wel eerst met hem rond de tafel. Daar leeft vooral de vraag welke plaats het amateurvoetbal in zijn plannen zou krijgen en hoe hij de verschillende geledingen binnen de Belgische voetbalstructuur wil meenemen.

Mannaert zelf zou de nieuwe uitdaging in ieder geval overwegen. Daarmee lijkt een scenario waarin hij zijn huidige sportieve functie inruilt voor de CEO-positie zeker niet uitgesloten. Of dat ook effectief gebeurt, zal afhangen van de gesprekken die de komende periode worden gevoerd.

Woelige maanden aan de top

De zoektocht naar een opvolger komt er na maanden van spanningen tussen Willems en voorzitter Pascale Van Damme. De verstandhouding tussen beiden was volgens eerdere berichtgeving zwaar verzuurd en verschillende dossiers legden de interne verdeeldheid verder bloot.

Onder meer de houding van de bond in de zaak-Balogun tijdens het WK en de omgang met FIFA-voorzitter Gianni Infantino zorgden voor spanning. Ook over de koers van de KBVB en de interne werking bestonden duidelijke meningsverschillen. Willems kon tegelijk wijzen op een sterke financiële ommekeer bij de bond, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende om de vertrouwensbreuk te herstellen.

Met zijn ontslag is één knoop doorgehakt, maar de volgende dient zich meteen aan. De KBVB moet niet alleen een nieuwe CEO vinden, maar ook opnieuw stabiliteit creëren aan de top. Als Mannaert effectief doorschuift, wacht hem dus meteen een brede opdracht: de dagelijkse leiding opnemen, het vertrouwen tussen de verschillende vleugels bewaken en tegelijk duidelijk maken welke richting de bond de komende jaren uit wil.

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