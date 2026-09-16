Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems
Foto: © photonews
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De machtsstrijd aan de top van de Belgische voetbalbond heeft een duidelijke uitkomst gekregen. CEO Peter Willems moet vertrekken na een vertrouwensbreuk met voorzitster Pascale Van Damme. Wat begon als een inhoudelijk meningsverschil over de koers van de bond, groeide de voorbije weken uit tot een conflict waarin samenwerking uiteindelijk onmogelijk bleek.

De spanningen liepen vooral hoog op rond de manier waarop Van Damme haar rol als bondsvoorzitster invult. Binnen de voetbalbond zouden meerdere mensen zich hebben afgevraagd waar haar prioriteiten precies liggen. Willems behoorde tot die groep. Ook sportief directeur Vincent Mannaert en andere leden van het directiecomité zouden in bepaalde dossiers tegenover de voorzitster hebben gestaan.

Peter Vandenbempt schetste bij Sporza hoe de relatie tussen beide kampen steeds verder verslechterde. “Peter Willems had een aantal vragen, en nog wel een paar andere mensen binnen de voetbalbond, over de manier waarop Pascale Van Damme haar functie invult.” Daarbij leefde volgens hem zelfs de vraag of de bond zelf altijd op de eerste plaats kwam, dan wel een mogelijke verdere carrière van Van Damme binnen de FIFA.

Vertrouwen verdween volledig na gesprekken buiten de bond

De affaire rond Balogun op het WK vormde een belangrijk kantelpunt. Van Damme stond daar lijnrecht tegenover Willems, Mannaert en enkele andere directieleden over de manier waarop de voetbalbond moest reageren. Toch was dat volgens Vandenbempt niet het moment waarop de situatie definitief ontspoorde.

Dat gebeurde pas toen Willems zijn bedenkingen zou hebben gedeeld met contacten binnen UEFA en FIFA, organisaties waar hij zelf jarenlang werkzaam was. Tegelijk zouden mensen uit die internationale voetbalwereld ook zelf vragen hebben gesteld over de manier waarop Van Damme met de Balogun-affaire omging.

Toen de voorzitster vernam dat er buiten de muren van de bond over haar functioneren werd gesproken, was voor haar een grens bereikt. Vandenbempt omschrijft wat volgde als een definitieve vertrouwensbreuk. Vanaf dat ogenblik wilde Van Damme niet langer met Willems verder.

Dinsdag kwam de kwestie op tafel tijdens de raad van bestuur. Daar zou Van Damme meteen een bijzonder duidelijke positie hebben ingenomen: “Het is hij of ik.” De raad koos uiteindelijk voor de voorzitster, waardoor de positie van Willems onhoudbaar werd.

Financiële cijfers konden Willems niet redden

Het conflict draaide echter niet alleen om persoonlijke verhoudingen. Binnen de raad van bestuur bestond ook kritiek op een aantal dossiers onder verantwoordelijkheid van Willems. Vooral het Fenix-project, een omvangrijk digitaliseringsdossier dat al jaren loopt en veel geld kost, wordt daarbij genoemd. Het project zou nog altijd niet naar behoren functioneren.

Daartegenover staan de financiële resultaten die Willems kon voorleggen. Toen hij eind 2024 bij de bond begon, zat de organisatie financieel in zwaar weer. Onder zijn leiding verbeterde de commerciële en financiële situatie aanzienlijk. Zijn contract werd bovendien pas op 1 juni verlengd, uitgerekend onder Van Damme.

Net dat maakt de snelle breuk opvallend. Een CEO die enkele maanden geleden nog voldoende vertrouwen genoot voor een contractverlenging, moet nu vertrekken omdat de persoonlijke en professionele relatie met de voorzitster volledig is vastgelopen.

Volgens Vandenbempt komt ook Van Damme niet ongeschonden uit de machtsstrijd. Na de discussie rond haar optreden tijdens het WK belandt de bondsvoorzitster opnieuw centraal in een intern conflict. Willems verdwijnt, maar daarmee zijn de vragen over de werking en de verhoudingen aan de top van de voetbalbond niet automatisch verdwenen.

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