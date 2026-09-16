OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer
Foto: © photonews
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Arnaud Bodart krijgt alsnog zijn gewenste uitweg bij Lille. De voormalige doelman van Standard verlaat LOSC transfervrij en trekt naar Le Havre, dat via een medische joker toesloeg. Daar wacht hem meteen de strijd om een basisplaats onder de lat in Frankrijk.

Arnaud Bodart was deze zomer op zoek naar een uitweg bij Lille. Na de komst van Orlando Gill was hij gezakt in de pikorde onder de lat. Een transfer kwam aanvankelijk niet rond, waardoor hij bij LOSC bleef. Daar komt nu alsnog verandering in.

Le Havre maakte gebruik van een medische joker en kwam zo uit bij Bodart. De Ligue 1-club heeft de voormalige doelman van Standard aangetrokken om de concurrentie onder de lat te vergroten. Bodart zal bij Le Havre de strijd aangaan met Gauthier Gallon. Beide doelmannen mikken op de positie van eerste keeper.

Le Havre heeft zijn nieuwste aanwinst officieel voorgesteld. De Franse club kondigde de komst van Arnaud Bodart aan en blikte daarbij ook terug op zijn eerdere parcours.

“Bodart werd opgeleid bij Standard en brak daar ook door. Hij speelde er 190 wedstrijden, waaronder ook Europese duels. Vanaf januari 2025 hielp hij FC Metz mee aan promotie naar de Ligue 1, waarna hij een jaar later voor Lille koos. Daar maakte hij kennis met de Franse hoogste klasse”, klinkt het in het communiqué.

“Nadat hij zijn contract bij Lille liet ontbinden, komt hij transfervrij naar Le Havre. Hij zal er met rugnummer 16 spelen.”

Bodart wil zich herlanceren bij Le Havre

Voor Bodart is de overstap naar Le Havre vooral een kans om opnieuw meer aan spelen toe te komen. Bij Lille bleef zijn speeltijd beperkt en daardoor kende hij persoonlijk een moeilijk seizoen.

Collectief viel er wel wat te vieren. Bodart blikte daar eerder zelf op terug. “Mijn eerste seizoen bij jullie zit erop, en wat voor één. Persoonlijk was het niet het seizoen waarop ik gehoopt had, maar ik heb enorm veel geleerd dankzij deze geweldige ploeg. En we sloten het af met een prachtige kwalificatie voor de Champions League.” Bij Le Havre hoopt de Belgische doelman nu opnieuw regelmaat te vinden en zich in de Ligue 1 te tonen.

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