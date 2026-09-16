OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2554

Standard heeft duidelijk vertrouwen in Bernard Nguene. De Luikenaars hebben het contract van de 20-jarige Kameroener opengebroken en verlengd tot juni 2029. In de overeenkomst is bovendien een optie opgenomen voor nog een extra seizoen. Daarmee bindt Standard een jonge aanvaller die zich de voorbije maanden steeds nadrukkelijker in de ploeg heeft gewerkt.

Nguene streek begin 2026 neer aan de Maas, nadat Standard hem definitief overnam van OGC Nice. De Rouches maakten het nieuws over zijn contractverlenging bekend via de eigen clubkanalen. Sinds zijn komst speelde de aanvaller twintig wedstrijden voor de eerste ploeg. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en evenveel assists.

Steeds belangrijker bij Standard

Ook dit seizoen heeft Nguene zijn plaats snel gevonden. De Kameroener kwam al zes keer in actie en stond telkens aan de aftrap. Met één doelpunt en twee assists leverde hij bovendien meteen een bijdrage aan de offensieve productie van Standard. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde één miljoen euro.

Sportief verantwoordelijke Marc Wilmots ziet dan ook voldoende redenen om langer met Nguene door te gaan. Hij wijst vooral op de ontwikkeling die de jonge aanvaller sinds zijn komst heeft doorgemaakt. “Dit nieuwe contract beloont de ontwikkeling van een jonge, hardwerkende en vastberaden aanvaller”, klinkt het. Wilmots benadrukt dat Nguene intussen een belangrijke speler binnen de kern is geworden, maar volgens hem nog voldoende ruimte heeft om verder te groeien.

Nguene reageert trots

Ook Nguene zelf is tevreden dat zijn toekomst voorlopig in Luik ligt. De aanvaller zegt blij en trots te zijn met zijn nieuwe verbintenis en beschouwt het contract als een teken van vertrouwen. Daarbij bedankte hij de directie, technische staf, ploegmaats en supporters voor de steun die hij dagelijks krijgt.


Standard haalt met de verlenging alvast een dossier van tafel. Nguene ligt nu minstens tot de zomer van 2029 vast, met de mogelijkheid om daar nog een seizoen aan toe te voegen. Voor de Kameroener ligt de uitdaging nu vooral op het veld: zijn sterke seizoensstart doortrekken en zijn rol binnen de ploeg verder uitbouwen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Bernard Nguene

Meer nieuws

OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

12:30
Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

11:20
1
Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

12:00
3
Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

11:40
Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

10:15
LIVE: Enkele nieuwe namen in basisploeg Anderlecht? Zo komen ze waarschijnlijk voor de dag Live

LIVE: Enkele nieuwe namen in basisploeg Anderlecht? Zo komen ze waarschijnlijk voor de dag

10:15
Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

10:40
5
Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

10:00
1
Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

09:30
Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

09:00
7
Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

08:30
Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

08:00
4
Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

07:20
1
Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

06:30
1
Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

07:00
3
Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

23:00
Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

22:30
Mark van Bommel maakt maar beter de juiste keuze: "Dat is simpelweg onaanvaardbaar"

Mark van Bommel maakt maar beter de juiste keuze: "Dat is simpelweg onaanvaardbaar"

22:00
13
Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA

Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA

21:40
4
'OH Leuven ziet goudhaantje op laatste dag van de zomermercato naar Griekse topclub vertrekken'

'OH Leuven ziet goudhaantje op laatste dag van de zomermercato naar Griekse topclub vertrekken'

21:00
Roberto De Zerbi neemt Tottenham na gemiste start in bescherming én haalt keihard uit naar Engelse media

Roberto De Zerbi neemt Tottenham na gemiste start in bescherming én haalt keihard uit naar Engelse media

21:20
Genk-spits maakt ambities glashelder: "Wij kunnen voor de titel spelen"

Genk-spits maakt ambities glashelder: "Wij kunnen voor de titel spelen"

19:30
Geen klassieke doublure: waarom Omobamidele niet braafjes op de Anderlecht-bank zal zitten

Geen klassieke doublure: waarom Omobamidele niet braafjes op de Anderlecht-bank zal zitten

20:40
"Oei, wat nu?" Dimitri De Condé doet alle details over transfer van Brughmans naar Liverpool uit de doeken

"Oei, wat nu?" Dimitri De Condé doet alle details over transfer van Brughmans naar Liverpool uit de doeken

20:00
Hopelijk herhaalt de geschiedenis zich niét voor Lamine Yamal: "De Gouden Bal? Ik moét de prijs winnen"

Hopelijk herhaalt de geschiedenis zich niét voor Lamine Yamal: "De Gouden Bal? Ik moét de prijs winnen"

20:20
Sibierski evalueert de paars-witte competitiestart én zegt héél duidelijk wat de ambitie dit seizoen is

Sibierski evalueert de paars-witte competitiestart én zegt héél duidelijk wat de ambitie dit seizoen is

19:40
1
Aanduidingen speeldag 7: ontdek hier welke ref de wedstrijd van uw favoriet ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 7: ontdek hier welke ref de wedstrijd van uw favoriet ploeg fluit

18:30
2
Van speerpunt naar invaller: waarom Benito Raman uit de gratie is gevallen van Fred Vanderbiest

Van speerpunt naar invaller: waarom Benito Raman uit de gratie is gevallen van Fred Vanderbiest

18:40
2
Tweede keer, goede keer? 'Bayern München wil ster oppikken bij Liverpool en zal héél véél moeten dokken'

Tweede keer, goede keer? 'Bayern München wil ster oppikken bij Liverpool en zal héél véél moeten dokken'

19:20
BREAKING: Belgische voetbalbond ontslaat CEO Peter Willems

BREAKING: Belgische voetbalbond ontslaat CEO Peter Willems

19:00
11
Met een voormalige Anderlecht-speler: Sebastien Pocognoli maakt eerste selectie van Schotland bekend

Met een voormalige Anderlecht-speler: Sebastien Pocognoli maakt eerste selectie van Schotland bekend

16:30
Vitor Bruno ziet bij Lyon iets wat hij ook met Anderlecht wil bereiken

Vitor Bruno ziet bij Lyon iets wat hij ook met Anderlecht wil bereiken

18:00
OFFICIEEL: Club Brugge bindt sterkhouder langer aan zich vast, contract tot 2030

OFFICIEEL: Club Brugge bindt sterkhouder langer aan zich vast, contract tot 2030

17:00
2
Rode Duivel droomt van comeback: "Desnoods kom ik te voet"

Rode Duivel droomt van comeback: "Desnoods kom ik te voet"

16:00
Nieuwe piste voor KV Kortrijk duikt op, terwijl bekende kandidaat wegvalt

Nieuwe piste voor KV Kortrijk duikt op, terwijl bekende kandidaat wegvalt

15:20
1
UEFA legt Europese finales tot 2029 vast en kiest voor enkele iconische stadions

UEFA legt Europese finales tot 2029 vast en kiest voor enkele iconische stadions

14:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem Jos Het Ei Jos Het Ei over Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp Birger J. Birger J. over Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht" Boktor Boktor over Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems Rik Dezadeleer Rik Dezadeleer over Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen Bemmer Bemmer over Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars? jawaddedadde jawaddedadde over Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet Andreas2962 Andreas2962 over Mark van Bommel maakt maar beter de juiste keuze: "Dat is simpelweg onaanvaardbaar" Dirk1897 Dirk1897 over Defour en Proto zien iets bij Anderlecht dat vorig seizoen ontbrak Andreas2962 Andreas2962 over Crisis aan de top van de KBVB: voorzitter en CEO lijnrecht tegenover elkaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved