OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

Standard heeft duidelijk vertrouwen in Bernard Nguene. De Luikenaars hebben het contract van de 20-jarige Kameroener opengebroken en verlengd tot juni 2029. In de overeenkomst is bovendien een optie opgenomen voor nog een extra seizoen. Daarmee bindt Standard een jonge aanvaller die zich de voorbije maanden steeds nadrukkelijker in de ploeg heeft gewerkt.

Nguene streek begin 2026 neer aan de Maas, nadat Standard hem definitief overnam van OGC Nice. De Rouches maakten het nieuws over zijn contractverlenging bekend via de eigen clubkanalen. Sinds zijn komst speelde de aanvaller twintig wedstrijden voor de eerste ploeg. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en evenveel assists.

Steeds belangrijker bij Standard

Ook dit seizoen heeft Nguene zijn plaats snel gevonden. De Kameroener kwam al zes keer in actie en stond telkens aan de aftrap. Met één doelpunt en twee assists leverde hij bovendien meteen een bijdrage aan de offensieve productie van Standard. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde één miljoen euro.

Sportief verantwoordelijke Marc Wilmots ziet dan ook voldoende redenen om langer met Nguene door te gaan. Hij wijst vooral op de ontwikkeling die de jonge aanvaller sinds zijn komst heeft doorgemaakt. “Dit nieuwe contract beloont de ontwikkeling van een jonge, hardwerkende en vastberaden aanvaller”, klinkt het. Wilmots benadrukt dat Nguene intussen een belangrijke speler binnen de kern is geworden, maar volgens hem nog voldoende ruimte heeft om verder te groeien.

Nguene reageert trots

Ook Nguene zelf is tevreden dat zijn toekomst voorlopig in Luik ligt. De aanvaller zegt blij en trots te zijn met zijn nieuwe verbintenis en beschouwt het contract als een teken van vertrouwen. Daarbij bedankte hij de directie, technische staf, ploegmaats en supporters voor de steun die hij dagelijks krijgt.



Standard haalt met de verlenging alvast een dossier van tafel. Nguene ligt nu minstens tot de zomer van 2029 vast, met de mogelijkheid om daar nog een seizoen aan toe te voegen. Voor de Kameroener ligt de uitdaging nu vooral op het veld: zijn sterke seizoensstart doortrekken en zijn rol binnen de ploeg verder uitbouwen.