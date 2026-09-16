Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst
Foto: © photonews
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Opta heeft zijn kansenberekening voor de Europa League bekendgemaakt en daarin springt vooral Union SG in het oog. De Brusselaars worden verrassend hoog ingeschat en staan zelfs vierde in de rangschikking van ploegen met de grootste kans om het tornooi te winnen. Anderlecht bevindt zich veel lager in de lijst.

Union krijgt van Opta een winstkans van 8,6 procent. Alleen Bournemouth, Benfica en Bayer Leverkusen worden hoger ingeschat. Bournemouth is met 14,3 procent de grootste favoriet, vlak voor Benfica met 14 procent. Leverkusen volgt met 10,2 procent.

Voor Union zijn de cijfers opvallend sterk. De kans dat de ploeg de laatste zestien haalt, bedraagt 80,3 procent. Voor een plek in de kwartfinales komt Opta uit op 50,7 procent. De halve finales liggen volgens het model op 29,8 procent en een finaleplaats op 16,7 procent.

Union tussen Europese topnamen

Daarmee laat Union enkele grote namen achter zich. Sunderland krijgt bijvoorbeeld 8,3 procent kans op eindwinst, Juventus 7,8 procent en Crystal Palace 7,3 procent. AC Milan volgt met 5,4 procent.

De cijfers bevestigen vooral dat Union op papier serieus wordt genomen. De voorbije seizoenen bouwde de club al Europese ervaring op en volgens de simulaties behoort ze nu zelfs tot de outsiders voor de trofee.

Anderlecht krijgt veel moeilijkere opdracht

Voor Anderlecht ziet het plaatje er een pak minder rooskleurig uit. Paars-wit staat pas 22ste in de rangschikking en krijgt 0,6 procent kans om de Europa League te winnen.

De kans om de laatste zestien te bereiken bedraagt volgens Opta 34,9 procent. Een kwartfinaleplaats wordt op 12,8 procent geschat, terwijl de halve finales nog maar 4,5 procent halen. Voor een finaleplaats komt Anderlecht uit op 1,7 procent.

Het verschil tussen beide Belgische ploegen is dus groot. Union wordt volgens de berekeningen bijna op hetzelfde niveau gezet als enkele Europese subtoppers, terwijl Anderlecht eerder vanuit de achtervolging moet komen.

Uiteraard blijven het simulaties en geen voorspellingen die vaststaan. Toch geeft de rangschikking een interessante indicatie van hoe sterk Opta de verschillende deelnemers momenteel inschat. Vooral de vierde plaats van Union springt daarbij meteen in het oog.

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