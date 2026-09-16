Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers
Foto: © photonews
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Vier dagen na de eerste nederlaag van het seizoen op het veld van Westerlo sprak Vincent Euvrard de pers toe. Standard trekt vrijdagavond naar KAA Gent en de coach van de Rouches kon ruim 48 uur voor die wedstrijd met enkele positieve medische updates komen.

“Dimitri Lavalée en Marco Ilaimaharitra hebben de hele week meegetraind en mogen als terug beschouwd worden”, bevestigde Euvrard. “Ze hebben al een tijdje niet meer gespeeld, maar ze zijn selecteerbaar.” Josué Homawoo, Gustav Mortensen en Mohamed El Hankouri zijn er daarentegen niet bij.

Lavalée, Ilaimaharitra en Zeqiri opnieuw beschikbaar

Ook Andi Zeqiri komt in aanmerking voor de selectie. De aanvaller boekt verder vooruitgang. “Dat hij tegen Westerlo in de tribune zat, toont hoe graag hij erbij wil zijn en zo snel mogelijk opnieuw wil trainen”, aldus Euvrard.

De Standard-kern krijgt zo opnieuw wat meer opties in aanloop naar wat de trainer “de grootste uitdaging” van het seizoen tot dusver noemt. “Eerst en vooral door de voorgeschiedenis, al kennen jullie mijn mening: elke slechte reeks is er om doorbroken te worden. De spelers en trainers zijn anders, maar het klopt dat Standard de voorbije jaren daar vaak verloor en daarbij minstens vier doelpunten slikte.”

Ook de huidige vorm van Gent baart hem zorgen. “Het is een nieuwe tegenstander die dit seizoen al twaalf wedstrijden speelde, met acht zeges en vier gelijke spelen. Dat zegt veel over de vorm van die ploeg. Ze creëerden ook in bijna elke wedstrijd meer dan hun tegenstander. Alleen tegen Genk was het gelijkopgaand. Ze slikken heel weinig doelpunten en staan defensief sterk.”

Euvrard ziet een ploeg die niet overdreven veel kansen nodig heeft om gevaarlijk te zijn. “Ze creëren niet enorm veel mogelijkheden, maar ze scoren wel in elke wedstrijd. Ik zat in het stadion voor hun match tegen Genk en dit is een topploeg. Je voelt hun kracht en vertrouwen.”

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“Ze hebben er geen probleem mee om diep te verdedigen en momenten af te wachten. Maar zodra ze ruimte krijgen, gebruiken ze de bal heel goed om aan te vallen. Dit wordt onze grootste uitdaging tot nu toe. We zullen sterk moeten zijn om met punten terug te keren.”

Na de verplaatsing naar Gent volgen nog de thuiswedstrijd tegen Charleroi achter gesloten deuren en een uitwedstrijd bij Genk. “Dat zijn drie heel goede tests tegen ploegen uit de top acht, misschien zelfs de top vijf. Het wordt interessant om te zien waar wij staan tegenover zulke teams.”

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