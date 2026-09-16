Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 8 reacties
Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"
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KRC Genk hield aan de topper tegen KAA Gent slechts één punt over, maar volgens Steven Defour zat er vooral een opvallend verschil tussen beide helften in de wedstrijd. De voormalige Rode Duivel zag voor rust een bijzonder mat Genk, terwijl de ploeg van Jess Thorup na de pauze plots veel meer dreiging ontwikkelde.

Vooral de manier waarop Momodou Sonko de 0-1 kon maken, stoorde Defour. De Gent-aanvaller kreeg te veel ruimte om naar binnen te komen en de bal in de verste hoek te plaatsen. Aan de andere kant kwamen Ito en Yokoyama nauwelijks in hun spel en stapelden ze volgens Defour de slordigheden op.

In Het Belang van Limburg stelt Defour dat Genk zelfs geluk had dat Gent voor de rust niet verder doorduwde. “Anders hadden ze er wellicht nog een tweede binnengekregen.” Na de pauze zag hij echter een heel andere thuisploeg.

Adedeji-Sternberg brengt Genk opnieuw tot leven

Durosinmi zorgde met zijn gelijkmaker voor nieuwe energie en kreeg daarvoor lof van Defour. “Hij bewees opnieuw dat hij een echte topspits is.” Toch wees hij ook nadrukkelijk naar de wissels van Thorup.

Tahirovic hielp mee om Genk meer controle te geven, maar vooral Noah Adedeji-Sternberg maakte indruk. De winger bracht volgens Defour meer beweging en schwung in het aanvalsspel.

Dat is opvallend na de woelige zomer van Adedeji-Sternberg. De aanvaller flirtte openlijk met een transfer naar Club Brugge, maar bleef uiteindelijk in Genk. In zijn eerste wedstrijden daarna kreeg hij nog boegeroep te verwerken van een deel van het publiek.

“Club Brugge staat nu eenmaal hoger aangeschreven”

Defour begrijpt waarom Adedeji-Sternberg openstond voor een transfer. “Club Brugge staat nu eenmaal hoger aangeschreven dan Genk. Ze spelen elk jaar Champions League en doen ieder seizoen mee voor de titel.”

Tegelijk vindt hij het logisch dat Genk hem niet voor zes miljoen euro naar een Belgische concurrent wilde laten vertrekken. Dat Club dacht hem voor dat bedrag te kunnen losweken, noemt Defour vreemd.

Hij ziet nog altijd veel potentieel in de jonge aanvaller. Tegen Anderlecht viel hij volgens Defour niet goed in, maar tegen Gent liet hij opnieuw zien waarom Genk hem niet zomaar wilde laten gaan. “Als hij die lijn doortrekt, gaat hij zich snel weer in de harten van de Genk-supporters spelen.”

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KRC Genk
Noah Adedeji-Sternberg

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