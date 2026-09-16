Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

Anderlecht probeert onder Vitor Bruno alleen anders te voetballen, maar ook naast het veld een andere standaard te hanteren. Volgens spits Danylo Sikan is de aanpak duidelijk: paars-wit moet dominant spelen, veel druk zetten en tegelijk een strikte discipline volgen.

Die combinatie vraagt veel van de spelers. Sikan merkt dat de intensiteit hoog ligt en dat iedereen bereid moet zijn om meters voor elkaar te maken. Zelfs de aanvallers ontsnappen daar niet aan. Voor de Oekraïner is dat net een van de redenen waarom Anderlecht dit seizoen stappen vooruit kan zetten.

In Het Laatste Nieuws vertelt Sikan dat de coach bijzonder streng is. “Military man”, lacht hij. “Er heerst een ijzeren discipline.” Die regels beperken zich niet tot trainingen of wedstrijden. Zo mogen de spelers tijdens de lunch bijvoorbeeld geen telefoons meer gebruiken.

Discipline moet ook zichtbaar zijn op het veld

Volgens Sikan vertaalt die aanpak zich rechtstreeks naar het voetbal van Anderlecht. De ploeg moet niet achteruit kruipen wanneer ze onder druk komt te staan, maar net zelf het initiatief proberen te nemen.

“De coach wil dat we voetballen en domineren, niet achteruit leunen”, legt de spits uit. Dat vraagt ook verdedigend veel arbeid. “Spitsen sprinten zeventig meter terug om mee te verdedigen. We doen het allemaal voor elkaar.”

Die arbeid leverde Anderlecht Europees alvast resultaat op. Paars-wit plaatste zich voor de League Phase, al denkt Sikan dat de Europese campagne ook een prijs heeft gehad in de competitie.



Lees ook... Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem›

Europese wedstrijden wegen door

Wedstrijden kort na een Europese opdracht blijven volgens hem bijzonder lastig. Sikan herkent dat uit zijn periode bij Shakhtar Donetsk, waar hij hetzelfde meemaakte in de Champions League.

“Ik heb het nooit anders geweten: wedstrijden ná een Europese partij zijn lastig. Dat was in de Champions League met Shakhtar niet anders.”

Toch ziet Sikan vooral redenen om positief te zijn. De spits is ervan overtuigd dat de huidige kern meer mogelijkheden heeft dan die van vorig seizoen. De combinatie van discipline, intensiteit en een aanvallende speelwijze moet Anderlecht op termijn naar een hoger niveau tillen. “Ik ben ervan overtuigd dat deze ploeg sterker is dan vorig jaar”, besluit hij.