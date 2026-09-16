Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 6 reacties
Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 360

Union SG zit met een bijzonder lastig Europees dossier. De Brusselaars spelen op 22 oktober in de Europa League tegen Hapoel Be’er Sheva, maar weten voorlopig nog niet waar die thuiswedstrijd zal plaatsvinden. Het gebruikelijke Europese onderkomen in Leuven valt alvast weg.

Omdat het Dudenpark niet aan de UEFA-vereisten voldoet, werkt Union zijn Europese thuiswedstrijden af in het King Power at Den Dreef Stadion van OH Leuven. Voor de komst van de Israëlische ploeg werd die oplossing echter verboden door de Leuvense burgemeester. Daardoor moest Union in allerijl op zoek naar een alternatief.

Bijna heel België afgebeld

CEO Philippe Bormans vertelde aan Het Nieuwsblad dat de club intussen zowat alle mogelijke pistes in eigen land heeft onderzocht. “We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd, maar telkens bleek het onmogelijk om die match georganiseerd te krijgen en dat moeten we respecteren.”

Daardoor kijkt Union inmiddels ook over de landsgrenzen. Duitsland is één van de opties die concreet wordt bekeken. “Ook daar hebben we al wat contacten gelegd”, aldus Bormans. Daarnaast heeft ook de UEFA enkele mogelijke oplossingen voorgesteld.

Toch wil Union eerst proberen zelf tot een werkbare oplossing te komen. De club wil vooral vermijden dat er voor een thuiswedstrijd nog een extra vliegreis nodig is. Dat zou niet alleen praktisch ongemakkelijk zijn, maar ook het gevoel van een echte thuismatch nog verder doen verdwijnen.

Grote kans op lege tribunes

Wat intussen wel steeds waarschijnlijker lijkt, is dat het duel zonder publiek zal worden afgewerkt. “In elk geval is de kans zeer groot dat de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld zal worden”, bevestigt Bormans.

Sportief gezien verliest Union zo een deel van zijn thuisvoordeel. De Brusselaars lijken zich daar echter niet achter te willen verschuilen. “We gaan daar niet over klagen. Het is nu zo. Er zijn ook ergere dingen dan dat”, klinkt het nuchter.

Waar de partij uiteindelijk wordt gespeeld, moet dus nog blijken. Union blijft zoeken naar een stadion waar het duel georganiseerd kan worden, maar de opties worden steeds beperkter. Eén ding verandert volgens Bormans niet: “Los daarvan zullen we ook nu die match proberen winnen.”

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht ontsnapt aan derde goal Live

LIVE: Anderlecht ontsnapt aan derde goal

22:10
Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

21:30
'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

22:00
Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

21:45
Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

21:00
Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

20:00
2
LIVE - Speeldag 7 JPL: Euvrard hakt stevige knoop door over match tegen Gent

LIVE - Speeldag 7 JPL: Euvrard hakt stevige knoop door over match tegen Gent

20:30
Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

19:30
5
"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

19:00
Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

18:40
KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

18:01
7
Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

17:00
4
Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

16:40
Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

16:01
3
Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

15:30
Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

15:00
1
Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

14:30
Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

14:00
5
Genk-talent spreekt klare taal over volgende stap: "Dat lijkt me ideaal"

Genk-talent spreekt klare taal over volgende stap: "Dat lijkt me ideaal"

13:32
Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

12:00
7
OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

12:50
1
Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

11:40
1
OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

12:30
Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

11:20
6
Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

10:00
1
Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

10:40
5
Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

10:15
Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

07:00
3
Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

09:30
Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

08:30
Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

09:00
22
Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

08:00
5
Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

07:20
8
Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

06:30
1
Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

23:00
Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA

Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA

15/09
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-4 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 0-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 17/09 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 17/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 17/09 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 17/09 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 17/09 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 17/09 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 17/09 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 17/09 Union SG Union SG
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 17/09 Torreense Torreense

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Anderlecht - Lyon: 1-2 rinus michels rinus michels over Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels Vital Verheyen Vital Verheyen over Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht" CringeMedia CringeMedia over Spectaculair avondje CL met 21 goals in 6 wedstrijden: Courtois heerst, Karetsas naar ziekenhuis Demogorgon Demogorgon over Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd" Olympia86 Olympia86 over Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen 1872 1872 over Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt bink bink over Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers TatstOn TatstOn over Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved