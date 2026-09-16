Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

Union SG zit met een bijzonder lastig Europees dossier. De Brusselaars spelen op 22 oktober in de Europa League tegen Hapoel Be’er Sheva, maar weten voorlopig nog niet waar die thuiswedstrijd zal plaatsvinden. Het gebruikelijke Europese onderkomen in Leuven valt alvast weg.

Omdat het Dudenpark niet aan de UEFA-vereisten voldoet, werkt Union zijn Europese thuiswedstrijden af in het King Power at Den Dreef Stadion van OH Leuven. Voor de komst van de Israëlische ploeg werd die oplossing echter verboden door de Leuvense burgemeester. Daardoor moest Union in allerijl op zoek naar een alternatief.

Bijna heel België afgebeld

CEO Philippe Bormans vertelde aan Het Nieuwsblad dat de club intussen zowat alle mogelijke pistes in eigen land heeft onderzocht. “We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd, maar telkens bleek het onmogelijk om die match georganiseerd te krijgen en dat moeten we respecteren.”

Daardoor kijkt Union inmiddels ook over de landsgrenzen. Duitsland is één van de opties die concreet wordt bekeken. “Ook daar hebben we al wat contacten gelegd”, aldus Bormans. Daarnaast heeft ook de UEFA enkele mogelijke oplossingen voorgesteld.

Toch wil Union eerst proberen zelf tot een werkbare oplossing te komen. De club wil vooral vermijden dat er voor een thuiswedstrijd nog een extra vliegreis nodig is. Dat zou niet alleen praktisch ongemakkelijk zijn, maar ook het gevoel van een echte thuismatch nog verder doen verdwijnen.

Grote kans op lege tribunes

Wat intussen wel steeds waarschijnlijker lijkt, is dat het duel zonder publiek zal worden afgewerkt. “In elk geval is de kans zeer groot dat de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld zal worden”, bevestigt Bormans.





Sportief gezien verliest Union zo een deel van zijn thuisvoordeel. De Brusselaars lijken zich daar echter niet achter te willen verschuilen. “We gaan daar niet over klagen. Het is nu zo. Er zijn ook ergere dingen dan dat”, klinkt het nuchter.

Waar de partij uiteindelijk wordt gespeeld, moet dus nog blijken. Union blijft zoeken naar een stadion waar het duel georganiseerd kan worden, maar de opties worden steeds beperkter. Eén ding verandert volgens Bormans niet: “Los daarvan zullen we ook nu die match proberen winnen.”