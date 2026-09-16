Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

KV Mechelen kent een bijzonder moeilijke start van het nieuwe seizoen. Na zes speeldagen staat Malinwa helemaal onderaan met amper twee punten, een enorm contrast met vorig jaar. Toen eindigde de ploeg nog knap als zesde en behoorde ze tot de positieve verrassingen van de competitie.

Volgens Hein Vanhaezebrouck kwam die sterke eindklassering echter niet helemaal overeen met wat KV Mechelen gedurende het seizoen op het veld liet zien. Hij wijst erop dat de ploeg vorig jaar bijzonder efficiënt met haar kansen en resultaten omsprong. Dat geluk lijkt dit seizoen voorlopig een stuk minder aanwezig.

In Het Nieuwsblad verwijst Vanhaezebrouck naar de onderliggende cijfers. “Niet vergeten: geen ploeg die zo overperformde vorig seizoen. Volgens de expected points had het laatste kunnen eindigen.” Hij benadrukt dat zulke statistieken geen exacte wetenschap zijn, maar vindt wel dat ze aantonen hoe vaak Mechelen vorig seizoen door het oog van de naald kroop.

Vanhaezebrouck ziet vooral defensief problemen

Daar komt bij dat Malinwa deze zomer verschillende spelers verkocht. Gezien de bedragen die op tafel lagen, begrijpt Vanhaezebrouck die keuzes, maar daardoor is de ploeg volgens hem wel kwetsbaarder geworden. Ook blessures helpen niet.

Vooral de verdediging baart hem zorgen. “Die vind ik nog steeds zéér kwetsbaar.” Ook doelman Miras pakt volgens hem momenteel minder punten dan vorig seizoen. Daardoor worden fouten die toen nog zonder gevolgen bleven nu sneller afgestraft.

Op het middenveld kwam Dennis Praet erbij, maar Vanhaezebrouck vraagt zich af of de situatie momenteel wel bij zijn kwaliteiten past. “Hij moet nu vooral achter de bal lopen, terwijl Praet een voetballer is.”





Kwaliteit moet nu opstaan

Toch schrijft Vanhaezebrouck KV Mechelen zeker niet af. Met onder anderen Koudou, Hammar, Boersma en Van Brederode ziet hij nog voldoende individuele kwaliteit in de kern. Alleen moeten die spelers volgens hem nu dringend verantwoordelijkheid opnemen.

Ook de supporters kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Vanhaezebrouck waarschuwt dat negativiteit vanuit de tribunes de situatie alleen maar moeilijker kan maken.

“Het thuispubliek zal zijn rol moeten spelen en zich niet tegen de ploeg keren. Anders wordt het héél moeilijk.” Na twee punten uit zes wedstrijden staat de druk er hoe dan ook al stevig op. De komende weken moeten uitwijzen of Mechelen zich opnieuw kan losmaken van de onderste plaatsen.