Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

James Rodriguez zet een punt achter zijn interlandcarrière bij Colombia. De voormalige ster van onder meer Real Madrid en Bayern München neemt afscheid na 131 caps, 31 doelpunten en 43 assists, met het WK van 2014 als onbetwist hoogtepunt.

James Rodriguez heeft zijn afscheid als Colombiaans international aangekondigd. De middenvelder, die tegenwoordig uitkomt voor Atlético Nacional, was afgelopen zomer nog met Colombia actief op het WK. Tijdens dat toernooi droeg hij de aanvoerdersband en kwam hij in alle vijf wedstrijden in actie. Colombia strandde in de achtste finales tegen Zwitserland na strafschoppen (0-0, 4-3).

WK 2014 blijft hoogtepunt van zijn carrière

Zijn meest memorabele WK blijft zonder twijfel dat van 2014. Rodriguez scoorde toen zes keer in vijf wedstrijden en trof in elke match raak. Colombia werd uiteindelijk in de kwartfinales uitgeschakeld door Brazilië (2-1).

Zijn fantastische volley tegen Uruguay in de achtste finales werd verkozen tot mooiste doelpunt van het toernooi en leverde hem later ook de Puskás Award van 2014 op. Met zijn prestaties op dat WK brak Rodriguez definitief door op het allerhoogste niveau. Na het toernooi verruilde hij Monaco voor Real Madrid.

“Het moment is gekomen. Bedankt voor elke wedstrijd, elke vreugde, elke traan en elke droom die we samen hebben gedeeld. Het verdedigen van de kleuren van de Colombiaanse nationale ploeg was een van de grootste eerbewijzen uit mijn leven. Bedankt, Colombia. Voor altijd”, liet Rodriguez weten in een video op zijn sociale media.

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

James Rodriguez neemt afscheid van de Colombiaanse nationale ploeg met 131 interlands achter zijn naam. Daarin was hij goed voor 31 doelpunten en 43 assists. Hij zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste spelers die zijn land ooit heeft voortgebracht. Rodriguez drukte zijn stempel op een hele generatie en zijn naam zal in Colombia niet snel vergeten worden.

Hoewel hij vooral wordt vereenzelvigd met zijn schitterende WK van 2014, kende Rodriguez ook op clubniveau een succesvolle carrière. Zo verdedigde hij onder meer de kleuren van AS Monaco, Real Madrid, Bayern München en Everton.