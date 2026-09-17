Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie
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Mark van Bommel krijgt voor zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels meteen een vervelende puzzel voorgeschoteld. Leandro Trossard heeft een blessure opgelopen op training bij Besiktas en ontbreekt daardoor in de selectie voor de Europa League-wedstrijd tegen Marseille.

De timing is bijzonder ongelukkig voor de Belgische bondscoach. Van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend sinds hij de opvolger werd van Rudi Garcia. België begint op 25 september aan zijn Nations League-campagne met een uitwedstrijd tegen Italië, waardoor de nieuwe bondscoach meteen voor een stevige opdracht staat.

Trossard was nochtans een van de Belgische spelers die de voorbije zomer indruk maakten op het WK. De flankaanvaller speelde een belangrijke rol en leek daarmee ook zijn plaats in de plannen van de nieuwe bondscoach veilig te stellen. Een blessure gooit voorlopig roet in het eten.

Blessure lijkt mee te vallen, maar timing is bijzonder slecht

Volgens de eerste informatie zou Trossard niet met een zware blessure kampen. Toch wordt hij uit voorzorg niet opgenomen in de selectie van Besiktas voor het Europese duel met Marseille. Hoe lang de Rode Duivel precies aan de kant staat, moet de komende dagen duidelijk worden.

Voor Van Bommel komt het nieuws in elk geval op een bijzonder vervelend moment. De Nederlander moet voor vrijdag knopen doorhakken en heeft weinig tijd om de situatie rond Trossard af te wachten. Bovendien heeft hij op de flank nog een extra vraagteken.

Ook Jeremy Doku is momenteel niet beschikbaar. De flankaanvaller van Manchester City is eveneens geblesseerd, waardoor de opties op de positie waar België traditioneel over veel snelheid en individuele kwaliteit beschikt, plots beperkter worden.

Krijgt Mika Godts nu zijn kans bij de Rode Duivels?

De situatie kan daardoor de deur openen voor een speler die op het WK nog ontbrak: Mika Godts. De aanvaller maakte afgelopen zomer een opvallende transfer naar PSG en wordt steeds nadrukkelijker gezien als een kandidaat voor de Rode Duivels.

Godts beschikt over het profiel om een flankpositie in te vullen en kan met zijn dribbelvermogen voor een ander type dreiging zorgen. Een selectie zou bovendien een volgende stap betekenen in zijn ontwikkeling op internationaal niveau.

Of Van Bommel daadwerkelijk voor Godts kiest, zal vrijdag blijken. Eerst moet vooral duidelijk worden hoe ernstig de blessure van Trossard is. Als de schade beperkt blijft, kan de Belg mogelijk alsnog aansluiten. Maar met Doku die eveneens ontbreekt, is het voor de nieuwe bondscoach alvast een eerste onverwachte test bij het samenstellen van zijn selectie.

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