DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: Yassine Azzouz verlaat OH Leuven en gaat aan de slag in Griekenland bij (de beloften van) PAOK Saloniki. Daarmee komt er ook (voorlopig) een einde aan het avontuur in ons land voor de beloftevolle speler. Komt hij in Griekenland helemaal aan de oppervlakte?

De Griekse transfermercato was nog open tot eerder deze week en dus was het aan een aantal ploegen om nog last minute tot een deal te komen. PAOK Saloniki heeft daarvan geprofiteerd om Yassine Azzouz nog in huis te halen.

Yassine Azzouz is een 19-jarige middenvelder en hij zal overkomen van OH Leuven. De Leuvenaars hebben die deal ondertussen ook officieel weten te bevestigen via hun sociale media op donderdagvoormiddag. En zo zijn ze toch opnieuw een talentje kwijt.

Yassine Azzouz trekt van OH Leuven naar PAOK Saloniki

Azzouz tekent een contract tot medio 2028 in Griekenland. Momenteel hebben we geen bevestiging ontvangen over een transfersom, maar het was sowieso wel tijd om te moven voor OH Leuven. De 19-jarige middenvelder had een contract tot het einde van het seizoen in Leuven.

OHL deed de voorbije maanden enkele pogingen om die overeenkomst te verlengen, maar zonder succes en dus was deze zomer op hem cashen de enige manier om nog iets voor hem te kunnen vangen. Azzouz werd gezien als één van dé opkomende talenten van OH Leuven.





Yassine Azzouz speelde in het verleden ook nog voor Lokeren en Club Brugge

De Marokkaanse jeugdinternational debuteerde vorig seizoen in de play-offs in de A-ploeg van OH Leuven, maar zal het seizoen dus volmaken in Griekenland. "Yassine Azzouz verlaat de club en trekt naar Paok Saloniki. Bedankt voor de afgelopen vier seizoenen bij OH Leuven", klinkt het bij de Leuvenaars.

Azzouz is een jonge middenvelder. Hij speelde bij de jeugd van KSC Lokeren (2013-2016), Club Brugge (2016-2022) en Oud-Heverlee Leuven (2022-2024). De Leuvenaars haalden hem vervolgens naar de A-kern en gaven hem zo zijn eerste kansen.