DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken
Foto: © photonews
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Hugo Gambor lijkt zijn laatste dagen als speler van KAA Gent te beleven. De 23-jarige verdediger is volgens Nederlandse berichten onderweg naar Portugal om een definitieve transfer af te ronden. Gambor was een van de spelers die nog weg mocht bij De Buffalo's.

Aernout Van Lindt

DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

Het heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad en het was twee weken geleden al zo goed als officieel en aangekondigd, maar nu hebben ze ook in Portugal de deal nog eens officieel weten te bekliken: Hugo Gambor verlaat KAA Gent voor een avontuur in Portugal.

Ook het makelaarsbureau van de verdediger liet zich nu horen en heeft de deal officieel in de boeken laten zetten. Het papierwerk was wel degelijk in orde voor het sluiten van de transferdeadline in Portugal. We wensen Hugo Gambor dan ook veel plezier en succes bij Académico Viseu.

Hugo Gambor lijkt zijn laatste dagen als speler van KAA Gent te beleven. De 23-jarige verdediger is volgens Nederlandse berichten onderweg naar Portugal om een definitieve transfer af te ronden. Gambor was een van de spelers die nog weg mocht bij De Buffalo's.

De Centraal-Afrikaanse international kwam in januari 2024 voor ongeveer 600.000 euro over van USL Dunkerque. Na een aanpassingsperiode van een half seizoen kreeg Gambor in het daaropvolgende voetbaljaar meer kansen bij de Buffalo's. In het seizoen 2024-2025 kwam hij uiteindelijk 29 keer in actie.

Van doelpunt in Mechelen naar uitleenbeurt in Frankrijk

Gambor, inzetbaar als centrale verdediger en rechtsachter, maakte onder meer indruk met een doelpunt in het spektakelstuk tegen KV Mechelen, dat op 3-3 eindigde. Toch koos KAA Gent er vorig seizoen voor om hem uit te lenen aan ESTAC Troyes.

In de Franse competitie speelde hij 21 wedstrijden voor Troyes. Na maart verdween hij echter uit beeld. Een schorsing wegens te veel gele kaarten betekende een kantelpunt: na die straf slaagde Gambor er niet meer in om opnieuw een vaste plaats in de selectie te veroveren.

Geen perspectief meer bij KAA Gent

Deze zomer keerde de in het Franse Blois geboren verdediger terug naar Gent, maar een nieuwe kans in de A-kern bleef uit. Gambor werd niet opgenomen in de Europese spelerslijst van de Buffalo's en zat sinds de start van het seizoen nog geen enkele keer in de wedstrijdselectie voor een duel in de Jupiler Pro League.

Hoewel hij nog tot 30 juni 2027 onder contract ligt in de Planet Group arena, lijkt een vertrek dan ook de logische uitkomst. De Belgische transferperiode is intussen gesloten, maar in verschillende Europese landen kunnen clubs nog wel zaken doen.

Academico Viseu lonkt naar Gambor

Volgens Het Nieuwsblad trekt Gambor naar Academico Viseu, dat dit seizoen naar de Portugese eerste klasse promoveerde. De Portugese club kende een moeilijke competitiestart en verzamelde slechts twee punten uit zijn eerste vier wedstrijden.

De verdediger zou in Portugal zijn om zijn definitieve transfer af te ronden. Voor KAA Gent komt er daarmee wellicht snel een einde aan een verhaal dat nooit helemaal het verhoopte vervolg kreeg. 

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