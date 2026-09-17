Live. Transfernieuws 17/9
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur
Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: Yassine Azzouz verlaat OH Leuven en gaat aan de slag in Griekenland bij (de beloften van) PAOK Saloniki. Daarmee komt er ook (voorlopig) een einde aan het avontuur in ons land voor de beloftevolle speler. Komt hij in Griekenland helemaal aan de oppervlakte? (Lees meer)
DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken
Hugo Gambor lijkt zijn laatste dagen als speler van KAA Gent te beleven. De 23-jarige verdediger is volgens Nederlandse berichten onderweg naar Portugal om een definitieve transfer af te ronden. Gambor was een van de spelers die nog weg mocht bij De Buffalo's. (Lees meer)
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