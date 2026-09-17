Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen
Foto: © photonews
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Real Madrid heeft zich gemengd in de strijd om JJ Gabriel, een van de meest besproken talenten uit de jeugdopleiding van Manchester United. De aanvaller is amper 15 jaar oud, maar zou inmiddels op de radar staan van verschillende Europese topclubs. Ook Barcelona, Bayern München, PSG en Chelsea zouden belangstelling hebben, terwijl Real Madrid volgens meerdere bronnen bijzonder ver wil gaan.

De Spaanse grootmacht wil Gabriel zelfs op korte termijn naar Madrid halen. Het plan zou zijn om hem onder te brengen bij Castilla, de beloftenploeg van Real Madrid die uitkomt in het Spaanse profvoetbal. Dat maakt de stap aantrekkelijk voor een speler die op jonge leeftijd al seniorenvoetbal wil spelen.

Gabriel wordt op 6 oktober zestien jaar en ligt momenteel nog vast bij Manchester United. De Engelse club verwacht dat zijn registratie tot het einde van het seizoen loopt, maar door zijn EU-paspoort zou een overstap naar een club binnen de Europese Unie vanaf zijn zestiende verjaardag mogelijk kunnen worden.

Onvrede over United en opvallende woorden van Carrick

Rond Gabriel is intussen een opmerkelijke situatie ontstaan. Mensen uit zijn entourage zouden teleurgesteld zijn in Manchester United, omdat volgens hen beloften over een duidelijke doorstroming naar het eerste elftal niet zijn nagekomen. United gaf hem tijdens de voorbereiding wel zijn debuut onder Michael Carrick, in een oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid in Stockholm.

Er was zelfs sprake van dat Gabriel woensdag tegen Brighton de jongste speler ooit van Manchester United zou kunnen worden. Die plannen gingen uiteindelijk niet door. United verloor bovendien met 3-2 nadat het 2-0 had voorgestaan.

United is voorzichtig met Gabriel

Carrick benadrukte na afloop vooral dat voorzichtigheid geboden is met een speler van amper 15 jaar. "We moeten heel voorzichtig zijn met de hele situatie. Hij is een jonge jongen en vanuit de club moeten we waken over zijn welzijn en de blootstelling die hij krijgt."

Gabriel traint momenteel niet mee bij United. De club heeft de hoop om hem te behouden nog niet opgegeven, maar weet niet precies waarom de aanvaller wil vertrekken. Real Madrid ziet alvast een kans om een van de grootste Engelse talenten van zijn generatie naar Spanje te halen.

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