Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel
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Het verhaal van Axel Witsel bij de Rode Duivels is definitief geschreven. Mark van Bommel zal de Rode Duivel vrijdag niet oproepen en dat hoeft ook niet meer voor Witsel. De verdedigende middenvelder wil plaats maken voor de jeugd met oog op het EK 2028 en het WK 2030. Een nobele gedachte van de Belg.
Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel
Nicolas Raskin, die bij de Rode Duivels vaak in de buurt van Axel Witsel te zien was, heeft zijn voormalige ploegmaat met een warme boodschap bedankt: "Wat een trots dat ik samen met jou op het veld heb mogen staan! Geniet van je welverdiende rust, legende."
Witsel en Raskin delen meer dan enkel de nationale ploeg. Beide spelers komen uit de regio Luik en droegen in het verleden het shirt van Standard. Hun onderlinge band was dan ook bijzonder hecht.
Witsel als mentor voor Raskin
Voor Raskin nam Witsel bij de Rode Duivels vaak de rol van grote broer op zich. De middenvelder uit Waremme vertelde daar tijdens het WK 2026 al openlijk over. "Hij is uiteraard een van de spelers met wie ik hier het meeste tijd doorbreng", klonk het toen bij Raskin. "Ik leer elke dag van hem, op en naast het veld. We praten vaak over positionering, maar eigenlijk over van alles. Het is een plezier om hem erbij te hebben."
"Door zijn ervaring begeleidt hij veel spelers." De huidige Rangers-middenvelder keek als kind al op naar Witsel. "Hij is natuurlijk een voorbeeld voor mij. Toen ik klein was, ging ik naar de wedstrijden van Standard kijken en speelde hij daar nog."
Het verhaal van Axel Witsel bij de Rode Duivels is definitief geschreven. Mark van Bommel zal de Rode Duivel vrijdag niet oproepen en dat hoeft ook niet meer voor Witsel. De verdedigende middenvelder wil plaats maken voor de jeugd met oog op het EK 2028 en het WK 2030. Een nobele gedachte van de Belg.
"Dit keer is het definitief. Ik heb besloten een punt te zetten achter mijn interlandcarrière. Het is tijd om plaats te maken voor de jonge spelers en de nieuwe generatie." Met die woorden opende Axel Witsel een mooie boodschap via de sociale media.
"Ik ben enorm trots dat ik me de afgelopen 18 jaar volledig heb kunnen inzetten. Toen ik op 18-jarige leeftijd begon, had ik nooit durven dromen dat ik zoveel zou bereiken. We hebben hoe dan ook geweldige momenten beleefd!"
Axel Witsel neemt afscheid van de Rode Duivels
"Dank aan de supporters. Dank aan al mijn ploegmaats, al mijn trainers en alle mensen binnen de federatie die, van dichtbij of van veraf, hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling door de jaren heen. Veel succes aan het team voor de toekomst."
Cette fois-ci, c’est la bonne. J’ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière internationale.— Axel Witsel (@axelwitsel28) September 16, 2026
Il est temps de laisser la place aux jeunes et à la nouvelle génération. Ce fut une immense fierté d’avoir tout donné durant ces 18 années. Je n’aurais jamais imaginé accomplir… pic.twitter.com/m29Jw5zR4w
"Ik ben ervan overtuigd dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt. Ik hou van je, België", aldus Witsel nog. En zo komt er een einde aan een wel héél lange periode van een Rode Duivel in het shirt van de nationale ploeg.
De grote broer, de dragende kracht
Op het WK in de Verenigde Staten vervulde Witsel vooral de rol van ervaren mentor. Rudi Garcia rekende op hem als een grote broer in de kleedkamer, iemand die rust bracht in een selectie met verschillende generaties. Het viel af te wachten of Van Bommel die figuur in zijn eerste kern nog even hard nodig achtte.
Er waren ook stemmen die zich afvroegen of Witsels aanwezigheid op het WK geen plaats kostte aan een speler die op puur sportief vlak meer aanspraak kon maken op een selectie. Die discussie is begrijpelijk. Toch mag ze niet doen vergeten dat de ex-speler van Standard nooit iets heeft opgeëist bij de nationale ploeg. Witsel plaatste zichzelf nooit boven het collectief en aanvaardde telkens de rol die hem werd toebedeeld. Veel succes in je verdere carrière, Axel!
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