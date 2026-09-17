Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

11

Nicky Hayen zit al meteen in het oog van de storm. De Belgische coach is met Burnley FC rampzalig aan het nieuwe seizoen begonnen. In de Engelse media wordt al openlijk gesproken over een ontslag. Komend weekend is winnen de enige optie.