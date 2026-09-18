🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaarbaar"

RSC Anderlecht speelde tegen Olympique de Lyon een bemoedigende tweede helft. Na een duw van Clinton Mata op Cvetkovic droomden de supporters van Anderlecht zelfs van een strafschop. Die had er ook moeten komen, geeft ex-ref Boucaut nu aan. Al koopt paars-wit daar natuurlijk niets meer mee.

Het gebeurde in de 84ste minuut, toen Cvetkovic in het strafschopgebied terechtkwam na een duel met ex-Club Brugge-speler Clinton Mata. De Anderlecht-spits ging naar de grond en vrijwel onmiddellijk weerklonk een massaal protest vanaf de tribunes.

De VAR controleerde de beelden, maar besloot uiteindelijk niet tussen te komen en dus geen strafschop te geven aan RSC Anderlecht. De scheidsrechter bleef bij zijn oorspronkelijke beslissing en Anderlecht kreeg geen penalty ook al ging het om een duw met beide handen.

RSC Anderlecht kreeg geen strafschop na duw van Mata op Cvetkovic

Gezien het feit dat het op dat moment al 1-2 was, kon het een heel belangrijk moment in de wedstrijd worden. Als Anderlecht in het einde van de competitie een puntje te kort komt om de top-24 of top-16 te halen, dan zal het moment zeker nog eens naar boven worden gehaald.

Want Anderlecht bleef met lege handen achter bij zijn Europese rentree. Bovendien had Anderlecht wel degelijk een strafschop kunnen krijgen. Of misschien wel moeten krijgen, toch als we ex-scheidsrecher Boucaut mogen geloven.





Alexandre Boucaut is formeel: RSC Anderlecht had een strafschop moeten krijgen tegen Olympique de Lyon

Voormalig topscheidsrechter en ex-VAR-verantwoordelijke Alexandre Boucaut begrijpt niet waarom de videoscheidsrechter niet ingreep bij het duel tussen Clinton Mata en Mihajlo Cvetkovic. Hij is in La Dernière Heure dan ook formeel: scheidsrechter De Burgos had naar het scherm moeten worden geroepen.

"Ik begrijp de frustratie van de supporters. Ook al provoceert Cvetkovic Mata, hij doet eigenlijk niet veel. Hij reageert zelfs niet wanneer Mata hem eerst een duw geeft, waarna hij een veel hardere duw krijgt. Dat de VAR niet tussenkomt, is onbegrijpelijk en onverklaarbaar. Dit was een heel grote fout."