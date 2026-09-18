📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht ging in eigen huis onderuit tegen Olympique Lyon met 1-2 en daar is ondertussen al genoeg over gezegd. De komende weken en maanden zal paars-wit er echter wel mooi uitzien als hun derde truitje moet worden gebruikt. Het nieuwe shirt werd vrijdagmiddag voorgesteld op de webstek van Anderlecht.

De terugkeer van het partnership tussen RSC Anderlecht en adidas ging gepaard met veel enthousiasme. Dat was er ook aan te zien toen de vorige shirts voor een recordverkoop zorgden. Daar hopen ze in het Lotto Park nu ook op met het derde shirt.

"Er was onder meer een grote toeloop in de Fanshop bij de lancering van de Home & Away shirts. Paars-wit en adidas presenteren nu ook de 26/27 Third shirts. De zwarte shirts met paarse en zilveren tinten zijn vanaf nu online beschikbaar, in onze Fanshop aan het Lotto Park, maar ook in de heropende Pop-up Store aan de Grote Markt", klinkt het in een persbericht.

Anderlecht kondigt nieuw, derde shirt aan

"Afgelopen juni werd de vernieuwde samenwerking tussen RSCA en adidas officieel aangekondigd. Die hernieuwde samenwerking werd gevierd met de lancering van het 26/27 Home shirt, voorgesteld in een film van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. Eind juli volgde het Away shirt, een ode aan 1976 en de eerste Europese trofee van paars-wit. Met de presentatie van het Third shirt is de 26/27 shirtcollectie nu compleet."

"Voor het seizoen 2026/27 brengt het Third shirt drie kleuren samen. Zwart vormt de basis, terwijl het shirt wordt afgewerkt met paarse en zilveren details. Op de voorkant prijken zowel het clubembleem als het adidas-logo centraal op de borst. Voor de rugnummers werd een uniek font gecreëerd, waarin het RSCA-logo verwerkt zit."

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Een geslaagd truitje of niet? Daarover laten we de supporters graag beslissen. Wanneer we het shirt voor het eerst zullen zien tijdens een wedstrijd? Dat is ook nog niet helemaal duidelijk, maar de kans is groot dat het snel een keertje zal gebeuren.

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