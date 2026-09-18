Barcelona voert de forcing en wil Real en PSG te snel af zijn voor 15-jarige

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Real Madrid heeft zich gemengd in de strijd om JJ Gabriel, een van de meest besproken talenten uit de jeugdopleiding van Manchester United. De aanvaller is amper 15 jaar oud, maar zou inmiddels op de radar staan van verschillende Europese topclubs. Ook Barcelona, Bayern München, PSG en Chelsea zouden belangstelling hebben, terwijl Real Madrid volgens meerdere bronnen bijzonder ver wil gaan.