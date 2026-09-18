Belangrijke 2-1: hoofdrolspelers De Vlieger en Burgess en architect De Mil spreken

KAA Gent is opnieuw (eventjes) alleen leider in de Jupiler Pro League. De Buffalo's wonnen met 2-1 van Standard de Liège. Met 19 op 21 mogen ze bij de Buffalo's met een héél goed gevoel de interlandbreak in, zoveel is duidelijk.

De aangever van dienst? Tibe De Vlieger. "De vreugde is groot. We wisten dat het moeilijk ging zijn. Blij dat we nog eens kunnen scoren op een corner, dat geeft een goed gevoel. Het is altijd een beetje een werkpunt om scherp uit de kleedkamer te komen."

"Het doelpunt vlak voor de rust deed pijn. Leuk dat Burgess zegt dat het een goede corner was, maar hij maakt het goed af. Dus de verdienste ligt ook bij hem vooral", aldus de jonge Belgische middenvelder van KAA Gent.

Christian Burgess blij met de overwinning en het doelpunt

De afwerker van dienst? Christian Burgess. "Ik ben heel blij om te scoren. Onze tweede helft was goed en ik ben blij met de overwinning. Dit is een sleutelmoment voor ons. Misschien had niemand verwacht dat we daar waren, we blijven ongeslagen, we doen het goed als team, als club en ik ben heel blij persoonlijk."

"Of ik verbaasd ben dat ik ruimte kreeg? Het was een fantastische bal van Tibe De Vlieger. We hadden veel corners die niet goed lopen en waar we nog moeten aan werken. Maar ik kom graag in de eerste ruimte", aldus Burgess in zijn reactie.

Rik De Mil hamert op het belang van stilstaande fases

"Alle aspecten van de 2-1 klopten. Het blok was perfect, de trap was perfect en Burgess is ook goed in de zone opgedoken. Dan kan het in voetbal gebeuren. We zagen wel wat mogelijkheden tegen Standard en de stilstaande fases zijn ook heel belangrijk in het voetbal."



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"De details beslissen soms over een wedstrijd en de stilstaande fases zijn een heel belangrijk detail in het voetbal", aldus coach Rik De Mil op zijn persconferentie in de Planet Group Arena dan opnieuw. En de rest is geschiedenis: 19 op 21 en met een goed gevoel de interlandbreak in.