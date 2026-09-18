Bondscoach Van Bommel geeft deze JPL-speler hoop: "Hem houden we zeker in de gaten"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Bondscoach Van Bommel geeft deze JPL-speler hoop: "Hem houden we zeker in de gaten"
Foto: © photonews
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Kamiel Van de Perre is nog geen Rode Duivel, maar de middenvelder van Union staat wel degelijk op de radar van bondscoach Mark van Bommel. Dat bevestigde de Nederlander bij de bekendmaking van zijn eerste selectie. Van de Perre haalde de selectie niet, maar hoeft zijn ambities voorlopig zeker niet op te bergen.

"We hebben heel veel spelers op de lijst staan. We hebben daar zeker naar gekeken", vertelde Van Bommel. De bondscoach gaf bovendien aan dat hij Van de Perre meermaals zelf aan het werk zag. "Ik heb hem live gezien bij Club Brugge-Union, een aantal keren op tv. Zoals we heel veel spelers zien, maar dat is wel een speler die we in de gaten houden."

Daarmee geeft Van Bommel de 22-jarige middenvelder een duidelijk signaal: de deur naar de Rode Duivels staat open, maar de stap moet er komen door week na week te blijven presteren.

Sterke ontwikkeling bij Union

Van de Perre heeft de voorbije twee seizoenen een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. De Kempenaar kwam in de zomer van 2024 over van Jong Genk en groeide bij Union uit tot een vaste waarde op het middenveld. Hij werd kampioen, speelde Champions League en verlengde in augustus zijn contract tot 2030.

Ook dit seizoen bevestigt hij die lijn. Van de Perre begon in de eerste zes competitiewedstrijden telkens in de basis en staat op 516 speelminuten, met één doelpunt en één assist. In de Champions League-voorrondes kwam hij bovendien twee keer 90 minuten in actie.

Van De Perre heeft nog even tijd nodig

Van Bommel ziet vooral dat de middenvelder nog stappen aan het zetten is. "Hij heeft potentie om bij de Duivels te komen en hij heeft ook gewoon even tijd nodig. Dat hij weet wat er gevraagd wordt, elke week, elke week presteren. Die ontwikkeling maakt hij door en dat is mooi om te zien."

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Het is een boodschap die past bij de huidige concurrentie op het Belgische middenveld. Van de Perre moest voor deze eerste selectie onder meer Mandela Keita en Roméo Lavia voor zich dulden.

Toch is het opvallend dat Van Bommel hem expliciet bij naam noemt. De middenvelder weet nu dat zijn prestaties bij Union worden gevolgd. Als hij zijn huidige ontwikkeling voortzet, lijkt een eerste uitnodiging voor de Rode Duivels vooral een kwestie van timing.

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