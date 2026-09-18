De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen
Foto: © photonews
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De eerste speeldag in de Europa League is achter de rug. En daar waren op donderdag meteen een paar interessante resultaten bij. Het levert ook meteen veranderingen op in de analyses met oog op de top-24. De Belgische ploegen zien hun kansen niet per se stijgen of dalen met oog op die top-24.

Een dag na de Europese opener van RSC Anderlecht was er ook nieuws uit de wedstrijden van enkele komende tegenstanders van paars-wit. OFI Kreta, dat Anderlecht op 26 november in Griekenland ontvangt, nam het op tegen Hoffenheim. De Duitse ploeg zakt op 10 december af naar het Lotto Park.

Vitor Bruno zal de wedstrijd ongetwijfeld met aandacht hebben gevolgd. Vooral de prestaties van de twee teams geven al een eerste indicatie van wat Anderlecht later dit seizoen in de Europa League mag verwachten.

OFI Kreta zet Hoffenheim opzij

Nathan De Cat stond bij Hoffenheim aan de aftrap. De jonge Belg, die dit seizoen vooral een invallersrol heeft in de Bundesliga, kreeg een positie als nummer tien. Die rol lag hem duidelijk minder goed. Hoffenheim kwam voor rust al op achterstand. Aitor Cantalapiedra, opgeleid bij FC Barcelona, bezorgde OFI Kreta de 1-0. Ook na de pauze kreeg de Duitse ploeg weinig grip op de wedstrijd.

De Cat kende een moeilijke avond en werd na een uur naar de kant gehaald. Tien minuten voor tijd bracht OFI nog een ex-Anderlechtenaar tussen de lijnen: Aaron Leya Iseka viel in de 80e minuut in. De Grieken beslisten de partij kort daarna definitief. Georgios Kanellopoulos maakte in de 84e minuut de 2-0, een score die Hoffenheim niet meer kon ombuigen. De Duitse club begint zijn Europese campagne dus met een nederlaag.

Salzburg wint met Vertessen in de basis

Ook RB Salzburg, dat op 5 november op bezoek komt bij Anderlecht, heeft zijn eerste Europese wedstrijd afgewerkt. De Oostenrijkers haalden het met 0-1 op het veld van Levski Sofia. Yorbe Vertessen begon in de basis bij Salzburg. De Belgische aanvaller bleef 69 minuten op het veld, waarna hij werd vervangen. 

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Voor de Engelse ploegen zitten we ondertussen aan 8 overwinningen uit 8 wedstrijden, maar Portugal en Griekenland pakten deze week wel de meeste punten voor de coëfficiënt. In de race om de top-24 zijn er weinig grote veranderingen met de Belgische teams - de nederlaag tegen Lyon en de zege tegen Plzen waren wat dat betreft ingecalculeerd door de modellen.

Met oog op de top-8 heeft Anderlecht wél een stevige tik moeten incasseren. Daar doet Lyon dan weer een goede zaak. De komende zeven speeldagen zal een en ander natuurlijk opnieuw nog vaak wijzigen. Zo is het geloof in de Portugese tweedeklasser ook na een eerste zege nog steeds klein.

 Speeldag 1
16/09 18:45 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Jure Balkovec 88' 1-0
16/09 18:45 Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-4 Sparta Praag Sparta Praag
0-1 20'
0-2 53' John Mercado
Bruno Wilson 55' 1-2
1-3 71' Patrik Vydra
16/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
0-1 10'
0-2 22' Keito Nakamura
Mihajlo Cvetkovic 61' 1-2
16/09 21:00 AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
0-1 16' Dodi Lukebakio
0-2 53' Jakub Kaminski
16/09 21:00 Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Enzo Le Fée (pen) 66' 1-0
16/09 21:00 Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
16/09 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Svit Seslar 15' 1-0
Facundo Medina 74' 2-0
16/09 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
0-1 20' Kajetan Szmyt
Armando González 43' 1-1
Roman Yaremchuk 84' 2-1
16/09 21:00 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
17/09 18:45 Levski Sofia Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
0-1 39' Haris Tabakovic
17/09 18:45 OFI Kreta OFI Kreta 2-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Aitor Cantalapiedra Fernández 30' 1-0
Giorgos Kanelopoulos 84' 2-0
17/09 21:00 Crystal Palace Crystal Palace 4-0 Lech Poznan Lech Poznan
Yeremi Pino 10' 1-0
Chris Richards 27' 2-0
Jørgen Strand Larsen (pen) 34' 3-0
Eddie Nketiah 89' 4-0
17/09 21:00 Juventus Juventus 5-0 NEC NEC
Nicolás Iván González 9' 1-0
Kerim-Sam Alajbegović 24' 2-0
Nick Woltemade (pen) 35' 3-0
Mehmet Zeki Çelik 75' 4-0
Randal Kolo Muani 82' 5-0
17/09 21:00 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-3 Ferencváros Ferencváros
0-1 20'
Mika Baur 44' 1-1
1-2 45+1' Kristoffer Zachariassen
1-3 47' Daniel Arzani
17/09 21:00 Besiktas Besiktas 4-1 Marseille Marseille
Ilhan Fakili 15' 1-0
1-1 29' Keyliane Abdallah
Václav Černý 56' 2-1
Michael Murillo 59' 3-1
Ernest Poku 81' 4-1
17/09 21:00 Real Sociedad Real Sociedad 1-2 Bournemouth Bournemouth
0-1 11' Justin Kluivert
0-2 20' Rayan Vitor Simplício Rocha
Sergio Gómez 57' 1-2
17/09 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-3 Union SG Union SG
0-1 17' Relebohile Mofokeng
0-2 43' Mateo Biondic
0-3 59' Ondrej Kricfalusi
17/09 21:00 Lillestrøm SK Lillestrøm SK 1-2 Torreense Torreense
0-1 49' Manuel Pozo
Thomas Lehne Olsen 79' 1-1

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 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-4 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 2-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 4-0 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 5-0 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-3 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 4-1 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 1-2 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-3 Union SG Union SG
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 1-2 Torreense Torreense

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