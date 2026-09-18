De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

De eerste speeldag in de Europa League is achter de rug. En daar waren op donderdag meteen een paar interessante resultaten bij. Het levert ook meteen veranderingen op in de analyses met oog op de top-24. De Belgische ploegen zien hun kansen niet per se stijgen of dalen met oog op die top-24.

Een dag na de Europese opener van RSC Anderlecht was er ook nieuws uit de wedstrijden van enkele komende tegenstanders van paars-wit. OFI Kreta, dat Anderlecht op 26 november in Griekenland ontvangt, nam het op tegen Hoffenheim. De Duitse ploeg zakt op 10 december af naar het Lotto Park.

Vitor Bruno zal de wedstrijd ongetwijfeld met aandacht hebben gevolgd. Vooral de prestaties van de twee teams geven al een eerste indicatie van wat Anderlecht later dit seizoen in de Europa League mag verwachten.

OFI Kreta zet Hoffenheim opzij

Nathan De Cat stond bij Hoffenheim aan de aftrap. De jonge Belg, die dit seizoen vooral een invallersrol heeft in de Bundesliga, kreeg een positie als nummer tien. Die rol lag hem duidelijk minder goed. Hoffenheim kwam voor rust al op achterstand. Aitor Cantalapiedra, opgeleid bij FC Barcelona, bezorgde OFI Kreta de 1-0. Ook na de pauze kreeg de Duitse ploeg weinig grip op de wedstrijd.

De Cat kende een moeilijke avond en werd na een uur naar de kant gehaald. Tien minuten voor tijd bracht OFI nog een ex-Anderlechtenaar tussen de lijnen: Aaron Leya Iseka viel in de 80e minuut in. De Grieken beslisten de partij kort daarna definitief. Georgios Kanellopoulos maakte in de 84e minuut de 2-0, een score die Hoffenheim niet meer kon ombuigen. De Duitse club begint zijn Europese campagne dus met een nederlaag.

Salzburg wint met Vertessen in de basis

Ook RB Salzburg, dat op 5 november op bezoek komt bij Anderlecht, heeft zijn eerste Europese wedstrijd afgewerkt. De Oostenrijkers haalden het met 0-1 op het veld van Levski Sofia. Yorbe Vertessen begon in de basis bij Salzburg. De Belgische aanvaller bleef 69 minuten op het veld, waarna hij werd vervangen.



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Voor de Engelse ploegen zitten we ondertussen aan 8 overwinningen uit 8 wedstrijden, maar Portugal en Griekenland pakten deze week wel de meeste punten voor de coëfficiënt. In de race om de top-24 zijn er weinig grote veranderingen met de Belgische teams - de nederlaag tegen Lyon en de zege tegen Plzen waren wat dat betreft ingecalculeerd door de modellen.

Met oog op de top-8 heeft Anderlecht wél een stevige tik moeten incasseren. Daar doet Lyon dan weer een goede zaak. De komende zeven speeldagen zal een en ander natuurlijk opnieuw nog vaak wijzigen. Zo is het geloof in de Portugese tweedeklasser ook na een eerste zege nog steeds klein.