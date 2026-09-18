De grote surprise van de chef(?): wie is Jari De Busser?

De grote surprise van de chef(?): wie is Jari De Busser?
Foto: © photonews
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Een bondscoach durft al eens voor een verrassing te zorgen met een naam die niet meteen bij elke Belgische voetbalfan een belletje doet rinkelen. Wie vooral de Jupiler Pro League volgt, heeft Jari De Busser mogelijk nog niet volop op de radar. Daar komt nu verandering in: de 26-jarige doelman van AZ Alkmaar is voor het eerst opgeroepen bij de Rode Duivels.

De Busser krijgt in de selectie gezelschap van Senne Lammens, Maarten Vandevoordt en Mike Penders. Opvallend: Lucca Brughmans, het jonge keeperstalent van KRC Genk, viel deze keer naast de groep van de A-ploeg.

Sterke AZ-start levert De Busser eerste selectie op

De keuze voor De Busser is volgens bondscoach Mark Van Bommel geen toeval. De Limburger maakte afgelopen zomer de overstap naar AZ en heeft zich daar snel in de kijker gespeeld.

"Jari kent een uitstekende start van het seizoen in Alkmaar. Natuurlijk kennen we Brughmans ook heel goed, maar we vonden dit het juiste moment om De Busser op te roepen. Hij past ook bij het voetbal dat we willen brengen", legt Van Bommel uit.

Van Bommel Mark
© photonews

Voor Brughmans betekent dat geen afstraffing. De Genkse doelman sluit aan bij de Jonge Duivels, die voor belangrijke wedstrijden staan. "Dat speelde mee in onze beslissing. We overleggen voortdurend met de staf van de U21, maar Lucca blijft absoluut een speler voor de toekomst van de nationale ploeg", aldus de bondscoach.

Van Lierse en Lommel naar Nederlandse bekerwinst

De Busser heeft een parcours afgelegd dat minder in de schijnwerpers stond dan dat van enkele andere Belgische keepers. Hij genoot zijn opleiding bij Lierse en was tussen 2018 en 2020 actief bij AA Gent, zonder er definitief door te breken bij de Buffalo's.

Via Lommel belandde hij vervolgens bij Go Ahead Eagles. In Deventer groeide hij uit tot een vaste waarde én een publiekslieveling. Zijn grootste moment volgde in 2025, toen Go Ahead Eagles de Nederlandse beker veroverde. De Busser had een hoofdrol in de finale door twee strafschoppen te stoppen in de beslissende penaltyreeks.

Zijn prestaties in Nederland bleven ook in België niet onopgemerkt. In de aanloop naar de voorbije zomer werd hij nadrukkelijk genoemd als mogelijke opvolger van Simon Mignolet bij Club Brugge. Een transfer naar de Belgische landskampioen kwam er uiteindelijk niet.

Zware concurrentie bij de Rode Duivels

In plaats daarvan koos De Busser voor AZ, een club die hoger aangeschreven staat in Nederland en dit seizoen ook Europees actief is in de Europa League. De doelman trok zijn vorm bij Go Ahead Eagles door in Alkmaar en verdiende zo een uitnodiging van Van Bommel en zijn technische staf.

Een basisplaats lijkt bij zijn eerste selectie niet meteen voor de hand te liggen, maar De Busser mag zich wel voor het eerst Rode Duivel noemen. Of hij zich ook op langere termijn tussen de nationale doelmannen kan nestelen, zal moeten blijken. Met Lammens, Vandevoordt, Penders en Brughmans staat er alvast veel jong keepersgeweld klaar.

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Jari De Busser

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