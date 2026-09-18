De Ridder benoemt pijnlijk probleem bij RSCA Futures: "We hebben geen connectie"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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De Ridder benoemt pijnlijk probleem bij RSCA Futures: "We hebben geen connectie"
Foto: © photonews
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RSCA Futures kent een bijzonder moeilijke start van het seizoen. Na vijf wedstrijden staat de teller op amper één punt, met als voorlopig dieptepunt de 2-6-nederlaag tegen Lokeren. Alexander De Ridder (18) speelde wel iedere minuut, maar ziet dat het probleem bij de Anderlecht-beloften niet zomaar opgelost is.

"We hebben geen connectie samen, daar moeten we aan werken", geeft De Ridder aan in Het Nieuwsblad. Volgens de middenvelder ligt een belangrijke oorzaak bij de voortdurende wisselwerking met de eerste ploeg. Verschillende jongeren brachten de voorbije weken veel tijd door bij de A-kern en zakten pas tegen Lokeren voor het eerst dit seizoen opnieuw af naar de Futures.

Veel veranderingen toen jongens A-kern afzakten

Zo maakten Joshua Nga Kana, Jayden Onia-Seke, Noah Kalonji en Zoumana Keita tegen Lokeren hun eerste minuten voor de Futures. "We hebben lang op bepaalde dingen getraind, bijvoorbeeld met vijf achteraan spelen, en dat is veranderd omdat er jongens zijn afgezakt. Die mannen hebben veel geleerd bij de eerste ploeg en je ziet op het veld wat dat bijbrengt, maar we moeten opnieuw aan elkaar wennen."

De Ridder blijft zelf constant

De 18-jarige middenvelder is voorlopig een van de weinige vaste waarden. Hij miste nog geen minuut en maakte vorig seizoen zelfs zijn officiële debuut voor de eerste ploeg op de slotspeeldag tegen Union. Onder Vítor Bruno kreeg hij voorlopig geen nieuwe kans.

"Ik heb geprobeerd om bij de eerste ploeg te geraken, maar dat is niet gelukt. Dat maakt dat ik nu harder moet werken, zodat ik daar weer kan aansluiten", klinkt De Ridder nuchter.


Ook de moeilijke situatie bij de Futures verandert zijn ambitie niet. "Ik kan niet met mijn kop in de grond zitten. Er zit niets anders op dan de mouwen op te stropen."

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