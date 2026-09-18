De Union-magie? "Psycholoog voor hem bellen, was dit boksen geweest dan ..."

Het minste wat je kan zeggen is dat Union SG goed aan zijn avontuur in de Europa League is begonnen. Het won overtuigend met 0-3 bij Viktoria Plzen en daar was weinig op af te dingen. Commentatoren, analisten en spelers waren dan ook allemaal lyrisch over de zaak.

Union Saint-Gilloise moest het donderdagavond in Tsjechië zonder Kevin Mac Allister, Ross Sykes, Adem Zorgane, Kamiel Van de Perre en Raul Florucz doen. Maar of iemand dat echt gemerkt heeft? Wel neen, niet echt.

De invallers, vervangers of opvolgers - hoe u het ook wil noemen - deden het andermaal stuk voor stuk prima. Niemand die Burgess nog lijkt te missen bij Union SG ondertussen bijvoorbeeld, want ook Sylla maakte andermaal indruk.

Union SG en het magische recept

Knap hoe ze het doen bij de Brusselaars. Ook Rob Schoofs greep zijn kans en was bij gelegenheid zelfs kapitein. "We hebben heel goede spelers en het was aan ons om te tonen dat de coach ook op ons kan rekenen", vertelde Schoofs na de wedstrijd.

"Als je de kans krijgt om jezelf te tonen, moet je die grijpen. Volgens mij is dat vanavond gelukt. We speelden een goede match en wilden altijd vooruit voetballen. Het was niet eenvoudig, maar we hebben het goed aangepakt."

Zondag wacht alweer een lastige verplaatsing naar Antwerp. "We moeten daar winnen om onze goede reeks verder te zetten. Wie er speelt, doet er niet toe. Het gaat erom dat de hele ploeg dezelfde mentaliteit behoudt", besloot de 32-jarige middenvelder.



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Een psycholoog voor Karel Spacil van Viktoria Plzen?

Karel Spacil beleefde een zeer lastige eerste helft tegen de Brusselaars. Hij werd tijdens de rust vervangen, zoals Filip Joos bij Sporza Live ook al vroeg vlak voor de koffie: "Die moet je tijdens de rust naar de psycholoog sturen en hem het vervolg van deze wedstrijd besparen. Alle gebreken die hij heeft, stelt hij gretig ten toon."

"Het is afzien voor Viktoria Plzen. Als dit boksen was geweest, dan was er geen tweede helft gekomen en dan had de VRT iets anders moeten programmeren", wilde hij de term knock-out nog net niet op televisie gebruiken. Een spelletje kat en muis werd het wél genoemd.

Analisten onder de indruk: Union SG, een lust voor het oog

Ook de analisten waren duidelijk, te beginnen met Arnar Vidarsson: "Union speelt op het tempo van de Champions League en Viktoria Plzen kan niet volgen." Volgens Karl Vannieuwkerke was het dan weer een lust voor het oog en ook Riet Maes was zichtbaar onder de indruk.

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"Het is een totaalpakket, dat klopt. Het was echt genieten, we konden onze popcorn er bij nemen. Zoveel verticaliteit, zo'n mooie passing, zo'n tempo ... Het eerste kwartier was al bijzonder goed en toen hadden we al door dat ze iets gingen laten zien. Ik was onder de indruk. Schoofs speelde ook een goede eerste helft."

Het is en blijft typisch Union. Sylla die er net nu klaar voor is? Het doet denken aan de woorden van Kamiel Van de Perre in MidMid een week geleden, die toen aangaf dat ze bij Union SG altijd met een duidelijk plan komen voor een speler op langere termijn. En dan weet je wanneer je kan/zal ontploffen. Ongezien, en toch een beetje magisch.