Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het verhaal van Axel Witsel bij de Rode Duivels is definitief geschreven. Mark van Bommel zal de Rode Duivel vrijdag niet oproepen en dat hoeft ook niet meer voor Witsel. De verdedigende middenvelder wil plaats maken voor de jeugd met oog op het EK 2028 en het WK 2030. Een nobele gedachte van de Belg.

Aernout Van Lindt

Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel

Axel Witsel gaf deze week te kennen te stoppen bij de Rode Duivels. Dat wilde Mark Van Bommel hem niet opdringen, maar na een goed gesprek kwamen ze tot die conclusie en volgde een bericht door de Rode Duivel. De bondscoach heeft dat aangegeven op zijn persconferentie in Tubeke.

"Hij begreep het dat we hem er niet bij zouden nemen deze interlandperiode. Hij heeft 140 interlands, dat is fantastisch, maar er is een moment om afscheid te nemen. Hij kwam zelf tot die conclusie", aldus Van Bommel. Het einde van een tijdperk is nu dus ook officieel vanuit de kant van de nationale ploeg.

Aernout Van Lindt

Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel

Nicolas Raskin, die bij de Rode Duivels vaak in de buurt van Axel Witsel te zien was, heeft zijn voormalige ploegmaat met een warme boodschap bedankt: "Wat een trots dat ik samen met jou op het veld heb mogen staan! Geniet van je welverdiende rust, legende."

Witsel en Raskin delen meer dan enkel de nationale ploeg. Beide spelers komen uit de regio Luik en droegen in het verleden het shirt van Standard. Hun onderlinge band was dan ook bijzonder hecht.

Witsel als mentor voor Raskin

Voor Raskin nam Witsel bij de Rode Duivels vaak de rol van grote broer op zich. De middenvelder uit Waremme vertelde daar tijdens het WK 2026 al openlijk over. "Hij is uiteraard een van de spelers met wie ik hier het meeste tijd doorbreng", klonk het toen bij Raskin. "Ik leer elke dag van hem, op en naast het veld. We praten vaak over positionering, maar eigenlijk over van alles. Het is een plezier om hem erbij te hebben."

"Door zijn ervaring begeleidt hij veel spelers." De huidige Rangers-middenvelder keek als kind al op naar Witsel. "Hij is natuurlijk een voorbeeld voor mij. Toen ik klein was, ging ik naar de wedstrijden van Standard kijken en speelde hij daar nog."

Het verhaal van Axel Witsel bij de Rode Duivels is definitief geschreven. Mark van Bommel zal de Rode Duivel vrijdag niet oproepen en dat hoeft ook niet meer voor Witsel. De verdedigende middenvelder wil plaats maken voor de jeugd met oog op het EK 2028 en het WK 2030. Een nobele gedachte van de Belg.

"Dit keer is het definitief. Ik heb besloten een punt te zetten achter mijn interlandcarrière. Het is tijd om plaats te maken voor de jonge spelers en de nieuwe generatie." Met die woorden opende Axel Witsel een mooie boodschap via de sociale media.

"Ik ben enorm trots dat ik me de afgelopen 18 jaar volledig heb kunnen inzetten. Toen ik op 18-jarige leeftijd begon, had ik nooit durven dromen dat ik zoveel zou bereiken. We hebben hoe dan ook geweldige momenten beleefd!"

Axel Witsel neemt afscheid van de Rode Duivels

"Dank aan de supporters. Dank aan al mijn ploegmaats, al mijn trainers en alle mensen binnen de federatie die, van dichtbij of van veraf, hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling door de jaren heen. Veel succes aan het team voor de toekomst."

"Ik ben ervan overtuigd dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt. Ik hou van je, België", aldus Witsel nog. En zo komt er een einde aan een wel héél lange periode van een Rode Duivel in het shirt van de nationale ploeg.

De grote broer, de dragende kracht

Op het WK in de Verenigde Staten vervulde Witsel vooral de rol van ervaren mentor. Rudi Garcia rekende op hem als een grote broer in de kleedkamer, iemand die rust bracht in een selectie met verschillende generaties. Het viel af te wachten of Van Bommel die figuur in zijn eerste kern nog even hard nodig achtte.

Er waren ook stemmen die zich afvroegen of Witsels aanwezigheid op het WK geen plaats kostte aan een speler die op puur sportief vlak meer aanspraak kon maken op een selectie. Die discussie is begrijpelijk. Toch mag ze niet doen vergeten dat de ex-speler van Standard nooit iets heeft opgeëist bij de nationale ploeg. Witsel plaatste zichzelf nooit boven het collectief en aanvaardde telkens de rol die hem werd toebedeeld. Veel succes in je verdere carrière, Axel!

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Nice
Axel Witsel

Meer nieuws

Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren

Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren

12:40
LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie

LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie

12:30
4
LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"

LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"

10:30
📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop

📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop

11:30
En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul

En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul

07:00
Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker"

Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker"

11:00
1
Live. Transfernieuws 18/9: Wat is er aan van Stanic en Standard?

Live. Transfernieuws 18/9: Wat is er aan van Stanic en Standard?

11:45
Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?

Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?

10:00
1
🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar"

🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar"

09:30
20
De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

09:00
1
Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht

Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht

08:30
2
Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand

Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand

07:30
LIVE - Speeldag 7 JPL: KV Kortrijk haalt uit met contractverlenging

LIVE - Speeldag 7 JPL: KV Kortrijk haalt uit met contractverlenging

07:15
Rudi Garcia doet in Franse media boekje open over zijn relatie met Vincent Mannaert én vertrek bij België

Rudi Garcia doet in Franse media boekje open over zijn relatie met Vincent Mannaert én vertrek bij België

19:40
Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

23:00
LIVE: Wedstrijd gespeeld: Union diept voorsprong verder uit Live

LIVE: Wedstrijd gespeeld: Union diept voorsprong verder uit

22:20
Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans

Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans

22:53
Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet"

Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet"

22:30
7
📷 Brandon Mechele deelt prachtig beeld van gezin: supporters vallen massaal in zwijm De derde helft

📷 Brandon Mechele deelt prachtig beeld van gezin: supporters vallen massaal in zwijm

19:00
Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

21:40
2
Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa

Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa

22:00
3
Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit Analyse

Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit

20:40
Yamal moét de Gouden Bal winnen? David Beckham vindt van niet en komt met héél opvallende kandidaat op de proppen

Yamal moét de Gouden Bal winnen? David Beckham vindt van niet en komt met héél opvallende kandidaat op de proppen

21:20
1
Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

21:00
5
Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'

Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'

20:20
Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

20:00
3
Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

17:00
1
Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'

Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'

19:20
Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

16:30
Union SG mag dromen van finale Europa League: dit zegt CEO

Union SG mag dromen van finale Europa League: dit zegt CEO

18:30
7
Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend

Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend

18:00
11
Live. Transfernieuws 17/9: Bob Peeters slaat stevige slag

Live. Transfernieuws 17/9: Bob Peeters slaat stevige slag

18:45
Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

17:30
5
Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

15:00
Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

17/09
8
DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 5
Monaco Monaco 20:45 RC Lens RC Lens
Paris FC Paris FC 19/09 Strasbourg Strasbourg
Lyon Lyon 19/09 Rennes Rennes
Le Mans Le Mans 19/09 Lorient Lorient
Angers Angers 19/09 Troyes Troyes
Toulouse Toulouse 19/09 Le Havre Le Havre
Auxerre Auxerre 20/09 Stade Brestois Stade Brestois
Nice Nice 20/09 Lille OSC Lille OSC
Marseille Marseille 20/09 PSG PSG

Nieuwste reacties

IRush IRush over LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie Boktor Boktor over 🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar" Thomme Thomme over Anderlecht - Lyon: 1-2 Thijs Verstuyft Thijs Verstuyft over Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg Dantie Dantie over Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker" El Pulga El Pulga over 🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend Sv1978 Sv1978 over Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge - KRC Genk: - Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved