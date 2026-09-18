Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel

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Het verhaal van Axel Witsel bij de Rode Duivels is definitief geschreven. Mark van Bommel zal de Rode Duivel vrijdag niet oproepen en dat hoeft ook niet meer voor Witsel. De verdedigende middenvelder wil plaats maken voor de jeugd met oog op het EK 2028 en het WK 2030. Een nobele gedachte van de Belg.