En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul

De Rode Duivels en Mark van Bommel beginnen vrijdag aan een nieuw hoofdstuk. Dan maakt de nieuwe bondscoach van België zijn eerste selectie bekend voor de komende interlandperiode. Dé vraag die we ons moeten stellen: wie zal de Belgische doelpunten scoren?

Mark van Bommel zal vrijdag zijn eerste selectie als bondscoach van België bekend maken. Het is alvast reikhalzend uitkijken welke nieuwkomers de voormalige coach van Antwerp FC uit zijn mouw zal schudden.

Het lijkt ondertussen een zekerheid dat de selectie van van Bommel enkele andere namen zal bevatten dan de kern die Rudi Garcia heeft samengesteld. Eerst en vooral omdat er enkele jongens afhaakten.

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Axel Witsel kondigde inmiddels - en het is definitief deze keer - zijn afscheid aan als Belgisch international. Thibaut Courtois liet al weten dat hij de Nations League aan zich voorbij wil laten gaan. Amadou Onana ligt dan weer nog steeds in de lappenmand.

De voorbije dagen draaiden al een pak nieuwe of terugkerende Belgen rondjes op de geruchtenmolen. Mika Godts, Loïs Openda, Roméo Lavia, Mandela Keita, Maarten Vandevoordt, Lucas Stassin, Nathan De Cat,... Ze mogen zich allemaal aan een telefoontje verwachten.

Maar wie zal voor de Belgische doelpunten moeten zorgen?

Eveneens de vraag: wie zal de Belgische doelpunten scoren? Rudi Garcia nam met Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere en Matias Fernandez-Pardo drie spitsen mee naar het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.



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Het is een understatement om te zeggen dat voorgenoemde Rode Duivels niét productief uit de startblokken zijn geschoten in het nieuwe seizoen. De teller bij Lukaku, De Ketelaere en Fernandez-Pardo staat op… nul doelpunten.

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De Ketelaere bleef in het tussenseizoen bij Atalanta BC. In vijf wedstrijden vond het jeugdproduct de weg naar het doel nog niet. Moeten we voor Lukaku en Fernandez-Pardo milder zijn in ons oordeel? Voor beide heren kwam er een verhuis bij kijken.

Big Rom draagt ondertussen het shirt van Fenerbahçe SK. Lukaku maakte al minuten in zeven wedstrijden. We moeten er uiteraard wél bijschrijven dat het jeugdproduct van RSC Anderlecht vorig seizoen nagenoeg volledig heeft gemist.

Wordt er een extra spits opgeroepen? Of kunnen onze vaste spitsen vertrouwen tanken bij de Rode Duivels?

Fernandez-Pardo wachtte dan weer tot de allerlaatste dag van de zomermercato vooraleer Lille OSC hem liet vertrekken bij Newcastle United. Voor de Belg met Spaanse roots is het aanpassen aan de Premier League na amper drie wedstrijden.

Gaat van Bommel meteen een extra spits oproepen? De namen van Openda en Stassin worden zoals hierboven reeds aangehaald genoemd. Maar neemt één van voorgenoemde heren de plaats in van een WK-ganger? Of wil van Bommel hen los van de omstandigheden aan het werk zien?

Het is meteen van moéten in de Nations League

Voor de volledigheid: de Rode Duivels nemen het in het komende interlandluik op tegen Italië, Turkije én twee keer tegen Frankrijk. De wedstrijden kaderen in de Nations League-campagne. Het moet gezegd: het is een stevig programma en de Rode Duivels moéten meteen presteren.

Van Bommel maakte er tijdens zijn voorstelling én de voorbije weken geen geheim van dat hij de Nations League als een volwaardige competitie ziet. De Nederlander wil zijn gekende winnaarsmentaliteit bij de Rode Duivels doorduwen.