Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker"

Sven Vandenbroeck beleefde een paar emotionele weken. Hij beklom namelijk de Kilimanjaro. Ondertussen werd zijn naam genoemd in de wandelgangen van KV Kortrijk, maar zover lijkt het niet te gaan komen. De ex-coach van Essevee werd nog niet gepolst.

KV Kortrijk is volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer na het vertrek van Michiel Jonckheere. De Kerels begonnen dramatisch aan het seizoen met 0 op 18 en dus is de vraag stilaan: wie krijgt dit nog recht?

Sven Vandenbroeck misschien? De gewezen coach van Zulte Waregem en Lierse zit na zijn ontslag bij Essevee al enkele maanden zonder ploeg. Toch beseft hij dat een ploeg als Kortrijk opnieuw in het goede vaarwater krijgen niet makkelijk is.

Ex-coach Zulte Waregem lijkt niet voor KV Kortrijk te kiezen

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Sven Vandenbroeck nog geen contact gehad met KV Kortrijk. De voormalige trainer van Zulte Waregem keert woensdag wel terug naar België, maar lijkt niet de man te worden die Jonckheere opvolgt.

Terugkeren naar België, hoezo? Wel: de man was de voorbije weken in Afrika om er ... de Kilimanjaro te beklimmen. "Ik ben heel timide en terughoudend van nature. Daar heb ik op korte tijd connecties gemaakt en banden gesmeed. En dan kom je boven en.... Ik denk niet dat ik ooit al zoveel geweend heb als die week ginder."

Wat gaat Sven Vandenbroeck doen in de toekomst?

"Het plezier dat je hebt, mijn vriend met parkinson die je ziet naar boven klauteren, mensen die aangeven je anders te leren kennen dan op tv, de locals die constant zingen: fantastisch om te zien", aldus Vandenbroeck over zijn ervaring in diezelfde krant enkele dagen later.





"De situatie van bepaalde clubs omdraaien is moeilijker dan de Kilimanjaro beklimmen. Naar de Kilimanjaro heb je alles in eigen handen. Het is één tegen één. In het voetbal zijn er zaken waar je geen controle over hebt en heb je je lot niet in eigen handen", is de coach zeer duidelijk. Of het nu Kortrijk dan wel later een andere ploeg wordt? Dat zal moeten blijken, maar de oefenmeester lijkt alvast wel opnieuw klaar voor een nieuw avontuur.