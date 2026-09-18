Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren
Foto: © photonews
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Niet enkel de Rode Duivels hebben hun selectie bekendgemaakt voor het komende belangrijke luik in de Nations League. Ook de U21 spelen een aantal heel belangrijke wedstrijden. En daarvoor is een zeer sterke selectie bekendgemaakt, zoveel is duidelijk.

De U21 van de Rode Duivels staat voor een aantal heel belangrijke wedstrijden. De beloften staan momenteel op kop in hun EK-kwalificatiegroep met 10 op 15. De komende weken kunnen ze hun ticket voor het EK in Servië en Albanië gaan binnen proberen te halen.

Ook Oostenrijk (10 op 18) en Denemarken (10 op 15) doen nog volop mee voor het EK-ticket en dus staat er nog veel op het spel de komende weken. De Belgen spelen tegen Wales en Wit-Rusland in eigen huis en trekken dan naar Denemarken.

Gill Swerts maakt selectie bekend voor U21-drieluik

In doel kan U21-coach Gill Swerts rekenen op Lucca Brughmans, die wordt geselecteerd voor de beloften in samenspraak met bondscoach Mark Van Bommel. Er zijn sowieso goede afspraken gemaakt en contacten geweest tussen beide coaches, zo gaf Swerts aan in Tubeke op de persconferentie van de selecties.

Pieklak en Vanden Driessche zijn de twee andere doelmannen, verder werden opgeroepen: De Roeve, Kongolo, Lapage, Noubi, Sagrado, Smets en Tytens als verdedigers, De Cat, Vermeeren, De Vlieger, Piedfort, Van de Perre en Vermant als middenvelders en Basette, Bisiwu, Fernandez, Lokesa, Mbangula, Mirisola, Nonge en Stassin als aanvallers.

Arthur Vermeeren? Geen kwestie van herlancering

Of Stassin fit zal raken, dat zal nog moeten blijken - er is contact met zijn Spaanse club daarover. Verder zitten er dus wel een aantal kleppers in de selectie, ook van spelers die net niet de A-kern haalden - ook over Van de Perre werd deze week nog gesproken.

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En ook over Arthur Vermeeren wilde hij nog wat zeggen. "Zijn carrière herlanceren? Dat vind ik een verkeerd beeld. Hij heeft de stap gemaakt naar Spanje en nadien bij Marseille veel gespeeld. En heel goed gespeeld. Bij Marseille en daarna Leipzig zijn er keuzes gemaakt door de trainers, maar hij heeft veel wedstrijden van hoog niveau gespeeld. Hij heeft een keuze gemaakt om wekelijks te spelen en dat vind ik goed."

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