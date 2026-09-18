Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht is nog steeds zoekende, zo ook coach Vitor Bruno. Al zijn er wel al een paar knopen stilaan doorgehakt. Zo lijkt Tristan Degreef zoals verwacht het kind van de rekening te gaan worden bij paars-wit. Hij lijkt niet meer in de plannen voor te komen.

De rechtsbuiten van RSC Anderlecht ligt nog tot juni 2028 onder contract in Brussel, maar hij lijkt niet meer meteen op veel kansen te moeten gaan rekenen onder coach Vitor Bruno. Op de eerste twee speeldagen van het seizoen én in de Europese voorrondes kreeg hij nog flink wat speelminuten.

Coach Vitor Bruno van Anderlecht ziet in Tristan Degreef geen flankspeler, maar een 'tien' ... en dat is een probleem

Nu alle nieuwkomers stilaan gerodeerd raken bij paars-wit, lijken de kansen van Degreef bij Anderlecht kleiner en kleiner te worden. De flankspeler kwam in de voorbije vijf wedstrijden - Lyon meegerekend - niet verder meer dan twee korte invalbeurten.

Extra probleem: Trainer Vitor Bruno ziet de 21-jarige niet als flankspeler, maar als offensieve middenvelder. En net in die regio heeft paars-wit de voorbije week stevig geïnvesteerd. Anderlecht haalde met Roméo Amané, Ilias Koutsoupias en Thelo Aasgaard drie spelers die in aanmerking komen voor een rol op het middenveld of in de zone achter de spits.

RSC Anderlecht lijkt niet meer te rekenen op Tristan Degreef: wintertransfer op komst?

Voor Degreef betekent dat dat hij zich opnieuw zal moeten bewijzen om speelminuten af te dwingen. En hij lijkt de strijd te verliezen. Hier en daar klinkt het al dat hij het kind van de rekening is of minstens zal worden en op niet te veel speelkansen meer zal moeten rekenen.

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Degreef kent het huis, maar het ziet er steeds minder goed uit voor hem. Net zoals Stroeykens en Bertaccini dreigt Degreef naar de uitgang geduwd te worden. Is het niet nu, dan wel binnen een paar maanden. Op speelkansen lijkt hij steeds minder te kunnen rekenen en dus zal de 21-jarige ook zelf moeten nadenken over waar hij zijn toekomst ziet. 

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