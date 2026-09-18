Ivan Leko moet aan bezigheidstherapie doen de volgende twee weken

Ivan Leko krijgt na de wedstrijd tegen Genk een kleine twee weken zonder clubvoetbal en het zal op Jan Breydel heel leeg worden in de kleedkamer van de A-kern. Blauw-zwart ziet maar liefst een twintigtal spelers uitzwermen voor interlandverplichtingen. Negentien spelers worden momenteel verwacht bij hun nationale ploeg of een jeugdselectie.

Bij de Rode Duivels zijn de vier Brugse namen inmiddels bekend. Brandon Mechele, Hans Vanaken, Joaquin Seys en Kyriani Sabbe maken deel uit van de eerste selectie van Mark van Bommel. Voor Sabbe is het zijn eerste oproep voor de A-ploeg. De rechtsachter krijgt daarmee een opvallende beloning voor zijn ontwikkeling bij Club.

Daarnaast levert Club ook een flinke bijdrage aan de Belgische beloften. Jorne Spileers, Matteo Dams en Romeo Vermant worden bij de U21 verwacht. Daarmee raakt Leko meteen een aantal spelers kwijt die in zijn huidige rotatie belangrijk zijn of nadrukkelijk op de deur kloppen. Ook een paar jongens die nog niet helemaal aan het systeem gewend zijn of nog automatismen moeten opbouwen met de rest van hun ploegmaats.

Een hele kleedkamer op pad

Want ook internationaal is de Brugse lijst lang. Jan Virgili trekt met Spanje U21 naar de EK-kwalificatie. De aanvaller zit in een Spaanse selectie die op 25 september tegen Finland speelt.

Cheveyo Tsawa en Andrej Vasovic zijn opgeroepen voor Zwitserland U21. Hanbeom Lee wordt dan weer bij Zuid-Korea verwacht, terwijl Mamadou Diakhon opnieuw in beeld is bij Senegal. Hugo Vetlesen hoopt bij Noorwegen aan te sluiten en Carlos Forbs wordt bij Portugal U21 verwacht.

Nicolò Tresoldi is kandidaat voor Duitsland U21, terwijl hij nog geen definitieve keuze gemaakt heeft qua nationale ploeg. Ook Tian Nai Koren kan voor Slovenië worden opgeroepen, terwijl verschillende jonge Brugse talenten zoals Wisdom Mike, Gianluca Okon en Argus Vanden Driessche eveneens jeugdinternationals zijn.





Ivan Leko gaat nog zes spelers overhouden

Voor Leko is het een bekend probleem bij een club die zoveel internationals herbergt. "Ik heb vrienden die coach zijn bij clubs. Ik heb vrienden die bondscoach zijn. En ik heb vrienden die bondsdirecteur zijn. Ik respecteer die lange break en wil er niet veel over babbelen, maar niemand is echt tevreden", liet hij weten.

De Kroaat wilde zijn eerdere kritiek op interlandperiodes wel nuanceren. "Als mijn spelers fit zijn, dan heb ik graag dat ze gaan. Er is niets groter en mooier dan interlandvoetbal. Het is enerzijds goed dat we zoveel internationals hebben. Dat betekent dat er veel talent en kwaliteit is."

Maar voor een clubtrainer blijft het volgens Leko een lastige periode. "Twee à drie weken zijn ze in een andere omgeving. Ze spelen een ander soort voetbal. Sommigen spelen vier wedstrijden, anderen nul. En we weten allemaal dat onze eerste wedstrijden na hun terugkeer tricky zijn."

Daar ligt meteen de uitdaging voor Club. De spelers die achterblijven moeten volgens Leko niet naar een soort vakantie overschakelen. "Het woord vakantie bestaat hier niet. We zullen proberen te herbronnen en extra werk te geven aan zij die minder gespeeld hebben. Je wil dat iedereen na die break op hetzelfde niveau is, maar dat is heel moeilijk."