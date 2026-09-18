Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand

Club Brugge en KRC Genk hebben er opnieuw een zeer lucratieve zomer opzitten. Dit weekend staan ze tegenover elkaar met heel wat extra geld op de bankrekening. En ook wat minder kwaliteiten op het veld? Het is in ieder geval niets nieuws, want ook de voorbije jaren verkochten ze goed.

Kos Karetsas naar Borussia Dortmund voor heel veel geld, Lucca Brughmans naar Liverpool FC: 35 miljoen euro. En ook Yira Sor en Zakaria El Ouahdi brachten geld op. KRC Genk sluit zo de teller af op 74 miljoen euro deze zomer.

Enkel Club Brugge kon door de transfers van Tzolis, Stankovic & co nog beter doen. Zij haalden deze zomer liefst 94 miljoen euro op, al hebben ze daar aan inkomende transfers ook een wezenlijk deel van opnieuw uitgegeven.

Club Brugge en KRC Genk: elk jaar opnieuw kassa kassa

Het maakt nogmaals duidelijk dat Club Brugge en KRC Genk de status van de Jupiler Pro League als transitcompetitie echt wel in de verf zetten. Veel meer als andere ploegen in de Belgische competitie, blijkt ook uit de cijfers van Transfermarkt.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben beide ploegen samen bijna een miljard euro binnengekregen sinds 2019-2020. Club Brugge klokt af op 505 miljoen euro inkomsten uit transfers, KRC Genk staat op 425 miljoen euro. Daarmee laten beide teams de rest ferm achter zich.

Anderlecht, Union, Gent, Antwerp en Standard volgen op grote afstand

Hier en daar hadden ook de andere (top)clubs eens een uitschieter de voorbije zeven jaar, maar ze komen niet in de buurt van Club of Genk. Anderlecht is nummer drie met 298 miljoen euro, Gent volgt op vier met 216,5 miljoen euro en Union (191 miljoen euro), Antwerp (178 miljoen euro) en Standard (126 miljoen euro) staan zelfs niet op de spreekwoordelijke foto.



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Het enige nadeel is en blijft dat door de vele spelers die vertrekken ook heel wat kwaliteit vertrekt uit de Jupiler Pro League. Genk en Club Brugge doen er natuurlijk ook alles aan om nieuw bloed in de kern te pompen. Worden Virgili, Durosinmi en anderen de nieuwe toptransfers van de komende jaren?