LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie
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Mark van Bommel maakt deze middag zijn eerste selectie bekend voor de Rode Duivels. Die spelen de komende weken vier wedstrijden in de Nations League en dus is het afwachten welke verrassingen hij al dan niet zal kiezen. Op verschillende posities zijn er toch veranderingen op til.
Youri Tielemans blijft aanvoerder onder Mark Van Bommel
Mark Van Bommel heeft alvast één knoop doorgehakt: Youri Tielemans blijft ook onder hem aanvoerder. Daar hoefde hij duidelijk niet al te lang over na te denken. Het wordt een zwaar programma, maar op dat gebied zal Van Bommel vasthouden aan de principes.
Ook over zijn opstelling hoeft er geen twijfel te bestaan: hij gaat spelen in een 4-3-3. Mogelijk komt er wel een aanpassing tijdens een westrijd, maar in principe zal Van Bommel dus ook vasthouden aan die opstelling. Daarmee heeft bondscoach Mark Van Bommel meteen voor heel wat duidelijkheid gezorgd op zijn eerste persconferentie.
Mark Van Bommel spreekt zich uit over een aantal nieuwkomers in de selectie
Mark Van Bommel heeft een aantal interessante keuzes gemaakt. Zo besloot hij Jari De Busser op te roepen als vierde doelman. Geen onlogische keuze voor de Nederlander, die De Busser nog kent en hem al goed zag spelen dit seizoen. "Hij past ook in de manier waarop wij willen voetballen."
Ook Roméo Lavia is er na drie jaar opnieuw bij. "Mooi voor hem er opnieuw bij te kunnen zijn. Hij speelt alles bij Chelsea en was al van belang", aldus Mark Van Bommel daarover. Hij geeft ook Mika Godts een kans in de selectie, nadat die er op het WK niet bij was. "Ik ken de redenen van de vorige bondscoach niet wat dat betreft."
Hoe belangrijk worden Lukaku en De Bruyne nog voor Mark van Bommel?
"Ik heb veel face time-gesprekken gehad met spelers. In Istanboel heb ik met Romelu gesproken over zijn transfer. Romelu heeft een specifieke kwaliteiten. Hij is belangrijk op en naast het veld. Het is aan mij om alle kwaliteiten uit die spelers te halen."
"In Napels had ik een goed onderhoud met Kevin. Ik wilde weten of hij er nog voor de volle honderd procent achterstaat. En dat voelde ik." Hoeveel ze nog gaan spelen? Van Bommel heeft een plan gemaakt. Lukaku zal zeker niet allevier de wedstrijden spelen, maar hij hoopt en verwacht dat Big Rom ook in Turkije meer minuten zal gaan maken de komende tijd.
Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie
Mark Van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt. Daarbij onder meer een oproepingsbrief voor Jari De Busser als vierde doelman bij de Belgen. Op het middenveld is Roméo Lavia er opnieuw bij, terwijl ook Kevin De Bruyne en Hans Vanaken er gewoon bij zijn.
Ook Mandela Keita krijgt een oproepingsbrief in de bus. Axel Witsel is dan weer gestopt, onder meer Thomas Meunier en Alexis Saelemaekers grijpen naast een selectie voor de Rode Duivels. "In Napels had ik een goed onderhoud met Kevin. Ik wilde weten of hij er nog voor de volle honderd procent achterstaat. En dat voelde ik", aldus Van Bommel.
Mark van Bommel’s first squad is in. 🇧🇪#SelectedByPwC pic.twitter.com/VEyWP1HY8e— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 18, 2026
Mark van Bommel maakt deze middag zijn eerste selectie bekend voor de Rode Duivels. Die spelen de komende weken vier wedstrijden in de Nations League en dus is het afwachten welke verrassingen hij al dan niet zal kiezen. Op verschillende posities zijn er toch veranderingen op til.
Mark Van Bommel maakt vrijdagmiddag om 12 uur in Tubeke zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekend. Uiteraard zijn ook Voetbalkrant.com en Walfoot.be in het Nationaal Oefencentrum om u zo snel mogelijk de selectie te geven én het commentaar en de reacties van Mark van Bommel op zijn selectie te noteren.
Een van de knopen die de nieuwe hoofdcoach van de Rode Duivels moet doorhakken? Die situeert zich in doel. Een van de vragen: kiest hij, net als zijn voorgangers, opnieuw voor vier doelmannen? En als hij dat doet: welke vier doelmannen?
Welke knopen hakt Mark Van Bommel door in doel?
Er zijn jonkies die mogelijk voor/bij de U21 nog hun belang kunnen of moeten hebben, Thibaut Courtois heeft aangegeven de Nations League aan zich voorbij te laten gaan en Matz Sels is niet teruggekomen op zijn woorden: hij stopt als Rode Duivel.
Daardoor lijken Senne Lammens, Maarten Vandevoordt en Mike Penders haast verzekerd van een plaats in de selectie. De vraag is vooral wie eventueel als vierde goalie mee naar Tubeke mag. Lucca Brughmans leek een logische kandidaat. Het jonge talent van KRC Genk kende een sterke seizoensstart en trok afgelopen zomer nog voor 35 miljoen euro naar Liverpool.
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Geen Brughmans in doel en dat is logisch gezien het belang voor de U21
Hij zit niet in de voorselectie van Mark Van Bommel. De beloften spelen natuurlijk ook tegen Wit-Rusland, Wales en Denemarken een paar belangrijke duels, dus is het logisch dat er een jongeling wordt overgeheveld naar de U21.
En dus is de vraag: voor wie kiest Van Bommel dan wel? Jari De Busser ligt dan voor de hand als mogelijke outsider. De 26-jarige doelman van AZ Alkmaar werd in het verleden al genoemd in de context van de nationale ploeg en speelt zich in Nederland nadrukkelijk in de kijker.
Maakt Mika Godts zijn debuut bij de nationale ploeg?
Of wordt het toch Kaminski, Bodart, Coosemans, Leysen of nog iemand anders? Er lijkt nog veel mogelijk. En ook op andere posities is het uitkijken naar de keuzes van de gewezen coach van Royal Antwerp FC deze middag.
Mika Godts kan en mag zeker dromen van zijn debuut bij de nationale ploeg, Malick Fofana en Roméo Lavia lijken na blessures en/of moeilijke periodes klaar voor een nieuwe kans bij de nationale ploeg - zeker gezien het feit dat Axel Witsel stopt op het middenveld en Doku geblesseerd is op de flank.
De Rode Duivels spelen tegen Italië, Turkije en twee keer tegen Frankrijk in het kader van de Nations League. De twee resterende wedstrijden staan ingepland half november. Kan Mark Van Bommel meteen iets neerzetten richting EK 2028 en later? Dat hij een meester-motivator was, bleek al in zijn tijd bij Royal Antwerp FC.@dazn_be 🇧🇪 | Our new Red Devils coach knows how to deliver a speech. 🙌🗣️ #belgium #antwerp #dendubbel ♬ original sound - DAZN Belgium 🇧🇪
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