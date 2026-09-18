LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie

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Mark van Bommel maakt deze middag zijn eerste selectie bekend voor de Rode Duivels. Die spelen de komende weken vier wedstrijden in de Nations League en dus is het afwachten welke verrassingen hij al dan niet zal kiezen. Op verschillende posities zijn er toch veranderingen op til.