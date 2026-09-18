LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: wie staat in doel en welke verrassingen krijgen we nog?

Mark van Bommel maakt deze middag zijn eerste selectie bekend voor de Rode Duivels. Die spelen de komende weken vier wedstrijden in de Nations League en dus is het afwachten welke verrassingen hij al dan niet zal kiezen. Op verschillende posities zijn er toch veranderingen op til.

Mark Van Bommel maakt vrijdagmiddag om 12 uur in Tubeke zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekend. Uiteraard zijn ook Voetbalkrant.com en Walfoot.be in het Nationaal Oefencentrum om u zo snel mogelijk de selectie te geven én het commentaar en de reacties van Mark van Bommel op zijn selectie te noteren.

Een van de knopen die de nieuwe hoofdcoach van de Rode Duivels moet doorhakken? Die situeert zich in doel. Een van de vragen: kiest hij, net als zijn voorgangers, opnieuw voor vier doelmannen? En als hij dat doet: welke vier doelmannen?

Welke knopen hakt Mark Van Bommel door in doel?

Er zijn jonkies die mogelijk voor/bij de U21 nog hun belang kunnen of moeten hebben, Thibaut Courtois heeft aangegeven de Nations League aan zich voorbij te laten gaan en Matz Sels is niet teruggekomen op zijn woorden: hij stopt als Rode Duivel.

Daardoor lijken Senne Lammens, Maarten Vandevoordt en Mike Penders haast verzekerd van een plaats in de selectie. De vraag is vooral wie eventueel als vierde goalie mee naar Tubeke mag. Lucca Brughmans leek een logische kandidaat. Het jonge talent van KRC Genk kende een sterke seizoensstart en trok afgelopen zomer nog voor 35 miljoen euro naar Liverpool.

Geen Brughmans in doel en dat is logisch gezien het belang voor de U21

Hij zit niet in de voorselectie van Mark Van Bommel. De beloften spelen natuurlijk ook tegen Wit-Rusland, Wales en Denemarken een paar belangrijke duels, dus is het logisch dat er een jongeling wordt overgeheveld naar de U21.



Lees ook... En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul›

En dus is de vraag: voor wie kiest Van Bommel dan wel? Jari De Busser ligt dan voor de hand als mogelijke outsider. De 26-jarige doelman van AZ Alkmaar werd in het verleden al genoemd in de context van de nationale ploeg en speelt zich in Nederland nadrukkelijk in de kijker.

Maakt Mika Godts zijn debuut bij de nationale ploeg?

Of wordt het toch Kaminski, Bodart, Coosemans, Leysen of nog iemand anders? Er lijkt nog veel mogelijk. En ook op andere posities is het uitkijken naar de keuzes van de gewezen coach van Royal Antwerp FC deze middag.

© photonews

Mika Godts kan en mag zeker dromen van zijn debuut bij de nationale ploeg, Malick Fofana en Roméo Lavia lijken na blessures en/of moeilijke periodes klaar voor een nieuwe kans bij de nationale ploeg - zeker gezien het feit dat Axel Witsel stopt op het middenveld en Doku geblesseerd is op de flank.

De Rode Duivels spelen tegen Italië, Turkije en twee keer tegen Frankrijk in het kader van de Nations League. De twee resterende wedstrijden staan ingepland half november. Kan Mark Van Bommel meteen iets neerzetten richting EK 2028 en later? Dat hij een meester-motivator was, bleek al in zijn tijd bij Royal Antwerp FC.