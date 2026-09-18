Live. Transfernieuws 18/9: Wat is er aan van Stanic en Standard?
Foto: © photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Waagt Club Brugge meteen een nieuwe kans voor Stanic?
Doordat Standard definitief lijkt te zijn afgehaakt voor Stanic, is de vraag andermaal wat Club Brugge gaat doen. Mogelijk wagen zij deze winter al meteen een nieuwe kans voor de jongeling van Lierse. Afhankelijk van de prijs natuurlijk, want blauw-zwart wil niet al te diep in de geldbuidel tasten.
Stanic zou - minstens in eerste instantie - vooral een transfer zijn/worden voor Club NXT en de Challenger Pro League, waardoor er op dit moment ook nog geen hoogdringendheid in het dossier lijkt te zijn. Maar dat ze op Jan Breydel het dossier in de gaten houden? Dat lijkt een certitude te zijn.
Wat is er aan van Stanic en Standard?
Alexandre Stanic is sinds januari een van de smaakmakers bij Lierse in de Challenger Pro League. De aanvaller kwam over van Sporting Charleroi en vond al snel zijn draai op het Lisp, nadat hij ook bij de U23 van de Zebra's vlot bleef scoren.
De sterke prestaties van Stanic bleven afgelopen zomer niet onopgemerkt. Club NXT toonde interesse, maar een transfer naar Brugge sprong uiteindelijk af om financiële redenen. Ook Standard zat veel verder in de onderhandelingen dan aanvankelijk gedacht.
Stanic legde medische tests af bij Standard
Volgens Het Nieuwsblad had Standard de gesprekken met Stanic zelfs zo ver gevorderd dat de 21-jarige spits al zijn medische keuring aflegde aan de boorden van de Maas. Daarbij kwam echter een mogelijk probleem met een hernia aan het licht. De Rouches beslisten daarop om de transfer niet verder door te duwen. Een stevige teleurstelling voor Stanic, al liet hij zich daar niet door uit zijn lood slaan.
"Ik was natuurlijk een beetje teleurgesteld, maar ik heb de knop meteen omgedraaid", vertelt Stanic nu aan Het Nieuwsblad. "Bij Lierse blijven was voor mij helemaal geen straf. Ik moest niet per se vertrekken uit Lier. Voetbal is plezier en ik kan dat hier beleven in een familiale omgeving."
Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht
De terugkeer van Romelu Lukaku naar RSC Anderlecht blijft al jaren een verhaal dat blijft terugkomen. De spits sprak zelf meermaals over een afscheid in paars-wit, terwijl veel supporters hoopten dat die stap er al deze zomer zou komen. Lukaku koos na een moeilijk seizoen bij Napoli echter voor Fenerbahçe, waar hij een financieel aantrekkelijk voorstel kreeg. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief