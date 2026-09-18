Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel

Thibaut Courtois is er niet bij voor de Rode Duivels voor de vier wedstrijden in de Nations League. Daarover hadden hij en Mark Van Bommel een ernstig gesprek. Daarin werden geen garanties voor de toekomst gegeven, al beseft iedereen natuurlijk wel dat Courtois nog altijd van groot belang is voor onze nationale ploeg.

Lammens, Penders, Vandevoordt en - verrassend - De Busser. Dat zijn de vier doelmannen voor Mark Van Bommel in de Nations League tegen Frankrijk, Italië en Turkije. En dus geen spoor van Thibaut Courtois, die zich wil sparen in een zwaar en lang seizoen met Real Madrid.

De voorbije week was er al veel kritiek gekomen op de keuze van Courtois, maar de bondscoach kan het wel plaatsen én begrijpen. "Ik verwachtte al dat jullie daarover zouden beginnen en dat de vraag ging komen", glimlachte Van Bommel toen hij tijdens zijn persconferentie als eerste werd gevraagd naar het dossier-Courtois.

Van Bommel sprak met Courtois in Madrid

De bondscoach trok zelf naar Madrid voor een gesprek met Courtois op het trainingscomplex van Real. Daar kwamen beide partijen tot de conclusie dat een afwezigheid tijdens deze interlandperiode de beste oplossing was.

"Ik ben naar Madrid gegaan en heb met Thibaut gesproken in het trainingscentrum. We zijn tot het besluit gekomen dat dit wellicht het beste was, ook omdat Thibaut wat kleine klachten had", verklaarde Van Bommel.

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De afwezigheid van Courtois betekent niet automatisch dat de deur naar de nationale ploeg dicht is. Van Bommel wil voorlopig geen uitspraken doen over een mogelijke terugkeer of over de plaats van de ervaren doelman in de hiërarchie.



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Geen garanties voor een terugkeer bij de Rode Duivels

"Als er iets gebeurt, blijven we uiteraard in contact. Een van onze doelmannen kan altijd uitvallen. Daarna zullen we bekijken hoe de situatie evolueert, maar ik heb hem geen enkele garantie gegeven", aldus de bondscoach.

Volgens Van Bommel was dat ook de gezamenlijke afspraak met Courtois. De keeper van Real Madrid is dus niet definitief gepasseerd, maar de bondscoach wil eerst zien hoe zijn huidige selectie zich ontwikkelt tijdens de Nations League en richting de volgende kwalificatiecampagne. "Thibaut is nog altijd absolute top, maar onze andere doelmannen zijn ook niet slecht."