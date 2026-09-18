Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten

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RSCA Futures blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. De Anderlechtse beloften verloren vrijdagavond met 3-2 bij Francs Borains en blijven na zes speeldagen steken op amper één punt. De Henegouwers boekten ondertussen hun vierde overwinning van het seizoen en nestelen zich stevig bovenin de Challenger Pro League.

Anderlecht begon nochtans behoorlijk aan de wedstrijd en verscheen verschillende keren in de vijandelijke zestien. De ploeg van Jelle Coen had echter moeite om het balbezit in de zone van de waarheid vast te houden. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam RSCA Futures beter in de wedstrijd.

Dat leverde na 36 minuten ook de openingstreffer op. Pape N'Dao rondde een Anderlechtse aanval af en maakte zijn derde doelpunt van het seizoen. Lang konden de bezoekers daar niet van genieten. Raymond Asante bracht Francs Borains amper een minuut later opnieuw langszij.

De wedstrijd ontplofte vervolgens volledig. Nog voor de rust kwam Anderlecht opnieuw op voorsprong. Willsem Boussaid zette de 1-2 op het bord, waardoor de bezoekers met een goed gevoel de kleedkamer konden opzoeken.

Twee goals op één minuut doen Anderlecht de das om

Na de pauze draaide het scenario volledig om. Anderlecht kreeg nog kansen om de voorsprong uit te bouwen, maar Aboubacar Ali zag zijn pogingen twee keer op het doelhout stranden. Zowel in de 50ste als in de 81ste minuut ontsnapten de Borains aan een nieuwe tegengoal.

Francs Borains profiteerde uiteindelijk wel optimaal van zijn kansen. Dorian Dessoleil maakte in de 64ste minuut de gelijkmaker en amper een minuut later zette Maxime Bastian de thuisploeg zelfs op 3-2.





Een comeback zat er voor de Futures daarna niet meer in. De avond eindigde bovendien nog met een rode kaart voor Omar Sarr, waardoor Anderlecht met tien man eindigde.

Door de nederlaag blijft RSCA Futures met één punt op de vijftiende en laatste plaats staan. Francs Borains klimt dankzij de overwinning naar de tweede plaats met twaalf punten, evenveel als leider Beerschot en nummer drie Dender.

Club NXT deelt de punten met Jong Gent

Ook Club NXT kwam vrijdagavond in actie. De Brugse beloften speelden in Roeselare 2-2 gelijk tegen Jong Gent en staan na zes speeldagen op acht punten, goed voor de achtste plaats.

De bezoekers kwamen na tien minuten op voorsprong via Mohammed El Adfaoui, die een teruggelegde bal van Yassin Mohammed binnenwerkte. Club NXT kwam na een fout van Oleksandr Sorokala opnieuw langszij dankzij Milan Robberechts.

Jong Gent nam na de rust opnieuw de leiding via Matisse Samoise, maar Robberechts zorgde met zijn tweede van de avond voor de 2-2-eindstand. Jong Gent staat met vijf punten op de elfde plaats.