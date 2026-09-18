Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 3 reacties
Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RSCA Futures blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. De Anderlechtse beloften verloren vrijdagavond met 3-2 bij Francs Borains en blijven na zes speeldagen steken op amper één punt. De Henegouwers boekten ondertussen hun vierde overwinning van het seizoen en nestelen zich stevig bovenin de Challenger Pro League.

Anderlecht begon nochtans behoorlijk aan de wedstrijd en verscheen verschillende keren in de vijandelijke zestien. De ploeg van Jelle Coen had echter moeite om het balbezit in de zone van de waarheid vast te houden. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam RSCA Futures beter in de wedstrijd.

Dat leverde na 36 minuten ook de openingstreffer op. Pape N'Dao rondde een Anderlechtse aanval af en maakte zijn derde doelpunt van het seizoen. Lang konden de bezoekers daar niet van genieten. Raymond Asante bracht Francs Borains amper een minuut later opnieuw langszij.

De wedstrijd ontplofte vervolgens volledig. Nog voor de rust kwam Anderlecht opnieuw op voorsprong. Willsem Boussaid zette de 1-2 op het bord, waardoor de bezoekers met een goed gevoel de kleedkamer konden opzoeken.

Twee goals op één minuut doen Anderlecht de das om

Na de pauze draaide het scenario volledig om. Anderlecht kreeg nog kansen om de voorsprong uit te bouwen, maar Aboubacar Ali zag zijn pogingen twee keer op het doelhout stranden. Zowel in de 50ste als in de 81ste minuut ontsnapten de Borains aan een nieuwe tegengoal.

Francs Borains profiteerde uiteindelijk wel optimaal van zijn kansen. Dorian Dessoleil maakte in de 64ste minuut de gelijkmaker en amper een minuut later zette Maxime Bastian de thuisploeg zelfs op 3-2.

Een comeback zat er voor de Futures daarna niet meer in. De avond eindigde bovendien nog met een rode kaart voor Omar Sarr, waardoor Anderlecht met tien man eindigde.

Door de nederlaag blijft RSCA Futures met één punt op de vijftiende en laatste plaats staan. Francs Borains klimt dankzij de overwinning naar de tweede plaats met twaalf punten, evenveel als leider Beerschot en nummer drie Dender.

Club NXT deelt de punten met Jong Gent

Ook Club NXT kwam vrijdagavond in actie. De Brugse beloften speelden in Roeselare 2-2 gelijk tegen Jong Gent en staan na zes speeldagen op acht punten, goed voor de achtste plaats.

De bezoekers kwamen na tien minuten op voorsprong via Mohammed El Adfaoui, die een teruggelegde bal van Yassin Mohammed binnenwerkte. Club NXT kwam na een fout van Oleksandr Sorokala opnieuw langszij dankzij Milan Robberechts.

Jong Gent nam na de rust opnieuw de leiding via Matisse Samoise, maar Robberechts zorgde met zijn tweede van de avond voor de 2-2-eindstand. Jong Gent staat met vijf punten op de elfde plaats.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Francs Borains
Club Brugge NXT

Meer nieuws

De Ridder benoemt pijnlijk probleem bij RSCA Futures: "We hebben geen connectie"

De Ridder benoemt pijnlijk probleem bij RSCA Futures: "We hebben geen connectie"

22:00
Wie anders? Christian Burgess kopt furieus Gent naar de leidersplaats tegen Standard

Wie anders? Christian Burgess kopt furieus Gent naar de leidersplaats tegen Standard

22:41
Toptalent Romeo Lavia moet het nu eindelijk waarmaken: "Ik wil het verhaal rond mij veranderen"

Toptalent Romeo Lavia moet het nu eindelijk waarmaken: "Ik wil het verhaal rond mij veranderen"

23:00
Opvallende beslissing bij Antwerp: "Het is niets persoonlijks"

Opvallende beslissing bij Antwerp: "Het is niets persoonlijks"

21:30
Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit

Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit

20:30
Zidane schudt de Franse nationale ploeg meteen door elkaar: opvallende namen ontbreken tegen België

Zidane schudt de Franse nationale ploeg meteen door elkaar: opvallende namen ontbreken tegen België

20:50
Bondscoach Van Bommel geeft deze JPL-speler hoop: "Hem houden we zeker in de gaten"

Bondscoach Van Bommel geeft deze JPL-speler hoop: "Hem houden we zeker in de gaten"

20:00
"Tikkende tijdbom"? Fred Vanderbiest laat zich uit over Benito Raman

"Tikkende tijdbom"? Fred Vanderbiest laat zich uit over Benito Raman

19:00
10
LIVE - Speeldag 7 JPL: Van Der Bruggen wil het versieren bij Cercle Brugge

LIVE - Speeldag 7 JPL: Van Der Bruggen wil het versieren bij Cercle Brugge

18:00
Barcelona voert de forcing en wil Real en PSG te snel af zijn voor 15-jarige

Barcelona voert de forcing en wil Real en PSG te snel af zijn voor 15-jarige

19:30
1
Ivan Leko moet aan bezigheidstherapie doen de volgende twee weken

Ivan Leko moet aan bezigheidstherapie doen de volgende twee weken

18:30
Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af

Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af

17:30
3
Zat Bruno aan de porto? Fred Vanderbiest laat er geen twijfel over bestaan voor clash met Lommel

Zat Bruno aan de porto? Fred Vanderbiest laat er geen twijfel over bestaan voor clash met Lommel

17:00
2
Sterkhouder KAA Gent had zomaar bij ... Anderlecht kunnen zitten: "Plots niets meer gehoord"

Sterkhouder KAA Gent had zomaar bij ... Anderlecht kunnen zitten: "Plots niets meer gehoord"

15:20
De Union-magie? "Psycholoog voor hem bellen, was dit boksen geweest dan ..."

De Union-magie? "Psycholoog voor hem bellen, was dit boksen geweest dan ..."

16:30
Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel

Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel

16:00
4
Sven Vandenbroeck zet puntjes op de i over Essevee en Vossen

Sven Vandenbroeck zet puntjes op de i over Essevee en Vossen

14:40
10
Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed"

Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed"

14:00
5
De grote surprise van de chef(?): wie is Jari De Busser?

De grote surprise van de chef(?): wie is Jari De Busser?

13:30
3
Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel

Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel

13:00
2
Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren

Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren

12:40
2
LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie

LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie

12:30
10
📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop

📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop

11:30
Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker"

Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker"

11:00
3
Live. Transfernieuws 18/9: Wat is er aan van Stanic en Standard?

Live. Transfernieuws 18/9: Wat is er aan van Stanic en Standard?

11:45
Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?

Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?

10:00
1
🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar"

🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar"

09:30
49
De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

09:00
2
Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht

Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht

08:30
4
Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand

Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand

07:30
1
En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul

En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul

07:00
Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

17/09
LIVE: Wedstrijd gespeeld: Union diept voorsprong verder uit Live

LIVE: Wedstrijd gespeeld: Union diept voorsprong verder uit

17/09
Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans

Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans

17/09
Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet"

Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet"

17/09
8
Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

17/09
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 6
Francs Borains Francs Borains 3-2 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-2 KAA Gent KAA Gent
Jong Genk Jong Genk 19/09 Seraing Seraing
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 19/09 K Beerschot VA K Beerschot VA
Eupen Eupen 19/09 Luik FC Luik FC
KSC Lokeren KSC Lokeren 20/09 Virton Virton
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/09 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar" Buffalo Gantoise Buffalo Gantoise over KAA Gent - Standard: 2-1 Dirk1897 Dirk1897 over Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten TIGERMANIA TIGERMANIA over Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed" Sedona Sedona over Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht Sedona Sedona over De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel Pé_1 Pé_1 over Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit Borak Borak over Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved