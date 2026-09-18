Opvallende beslissing bij Antwerp: "Het is niets persoonlijks"

Antwerp is nog volop op zoek naar de juiste samenstelling van zijn ploeg, maar één beslissing van trainer Marvin Compper springt daarbij in het oog. Farouck Adekami, die nochtans als één van de echte flankaanvallers in de selectie werd gehaald, verdween na zijn invalbeurt tegen Kortrijk naar de U23. Een terugkeer naar de A-kern lijkt er binnenkort wel opnieuw in te zitten.

De Great Old kende door de overname van de club een bijzonder hectische zomer. Compper kwam pas een week voor de start van de competitie aan op de Bosuil en een aantal transfers werd pas op het allerlaatste moment afgerond. Daardoor is de Antwerp-coach nog altijd op zoek naar de juiste automatismen.

Dat geldt onder meer voor de flanken. Tegen Standard stond Christopher Scott daar, tegen Club werd Xander Dierckx gebruikt. Geen van beiden is een klassieke buitenspeler. "We zijn flexibel en gebruiken op die posities zowel aanvallende middenvelders als echte flankaanvallers. We zoeken nog naar de juiste combinatie", verklaarde Compper.

Adekami van A-kern naar U23

Voor Adekami betekende die zoektocht een opvallende terugval. De flankaanvaller kwam dit seizoen enkel tegen Kortrijk in actie en werd vervolgens naar de beloften gestuurd. Volgens Compper had dat vooral te maken met de omvang van de selectie.

"Tussen begin augustus en het einde van de transferperiode veranderde er veel. Het aantal spelers werd te groot, dus hebben we Farouck tot het einde van de transferperiode naar de U23 gestuurd."

Attitudeprobleem?

Op de Bosuil klonk ook dat zijn attitude meespeelde in de beslissing, maar Compper wil daar geen persoonlijke kwestie van maken. "Ik neem mijn beslissingen op basis van prestaties en wat ik op training zie. Dat geldt ook voor Farouck. Het is niets persoonlijks."





De interlandbreak kan nu een kantelpunt worden. Compper ziet alvast een mogelijke opening: "Misschien is er nu een mogelijkheid om opnieuw naar de A-kern terug te keren." Voor Adekami ligt de weg terug dus open, maar hij zal die vooral op training moeten afdwingen.