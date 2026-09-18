Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht
Foto: © photonews
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De terugkeer van Romelu Lukaku naar RSC Anderlecht blijft al jaren een verhaal dat blijft terugkomen. De spits sprak zelf meermaals over een afscheid in paars-wit, terwijl veel supporters hoopten dat die stap er al deze zomer zou komen. Lukaku koos na een moeilijk seizoen bij Napoli echter voor Fenerbahçe, waar hij een financieel aantrekkelijk voorstel kreeg.

Die keuze strookte wel met de timing die Lukaku eerder zelf had aangegeven. Een comeback in het Lotto Park leek nooit echt gepland voor 2026, maar eerder vanaf 2027. Toch rijzen er na zijn Turkse transfer steeds meer vragen over wanneer – en zelfs óf – de Belgische recordinternational nog naar Anderlecht terugkeert.

Verschueren: "Ik weet niet wanneer hij terugkeert"

Michael Verschueren, voorzitter van Anderlecht, werd door De Standaard naar Lukaku gevraagd. Hij temperde de verwachtingen meteen, al begon hij met een grap. "Wanneer komt hij terug? Deze winter natuurlijk. Nee, ik maak een grapje, ik weet het niet", vertelde Verschueren.

"Romelu was deze zomer nog goed genoeg om een laatste avontuur in het buitenland aan te gaan. Maar hij maakt momenteel een moeilijke periode door en ik hoop dat het daar snel beter voor hem wordt." Het wordt dus een stevige strijd de komende weken.

Frustratie bij het Anderlecht-publiek?

Net daar zit ook de frustratie bij een deel van het Anderlecht-publiek. De overstap naar Fenerbahçe heeft Lukaku voorlopig sportief niet gebracht waarop hij gehoopt had. Financieel was het Turkse voorstel wel moeilijk te negeren.

"Anderlecht kan niet opboksen tegen wat de grote Turkse clubs aanbieden", stelt Verschueren. Fenerbahçe beschikt bovendien over een optie om Lukaku's contract te verlengen tot 2028. Dat kan een terugkeer naar Brussel verder uitstellen.

Lees ook... Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

EK 2028 in paars-wit?

Lukaku liet in het verleden verstaan dat hij graag nog een groot toernooi met de Rode Duivels zou meemaken als speler van Anderlecht. Als hij daarbij op het EK 2028 mikt, zou de zomermercato van 2027 een logisch moment kunnen vormen voor een transfer naar zijn jeugdclub.

Lukaku Romelu
© photonews

Toch blijft zo'n dossier afhankelijk van veel meer dan alleen de wens van Lukaku. Anderlecht moet binnen de financiële regels blijven en kan geen uitzonderingen maken, ook niet voor een voormalige publiekslieveling.

"Anderlecht moet altijd de regels rond financiële leefbaarheid respecteren. In het verleden gebeurde dat niet altijd even strikt", aldus Verschueren. "Of het nu om Romelu Lukaku of een andere speler gaat: we zullen dat altijd moeten berekenen. Het is zijn doel om terug te keren. We zijn vrienden en Romelu gaat vlak bij mij in Dilbeek wonen, maar vandaag is hij speler van Fenerbahçe."

Sibierski krijgt laatste woord over transfer

Sportief directeur Antoine Sibierski zette onlangs de deur op een kier voor een terugkeer van Lukaku, maar gaf ook aan dat Anderlecht niet zelf het initiatief zal nemen. Volgens Verschueren ligt de eindbeslissing bij de sportieve leiding. "Ik moet rekening houden met de nieuwe beleidslijn van Antoine Sibierski. Ik zal hem nooit een speler opdringen, zelfs niet als die Romelu Lukaku heet", besluit de voorzitter van paars-wit.

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