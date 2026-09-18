Sterkhouder KAA Gent had zomaar bij ... Anderlecht kunnen zitten: "Plots niets meer gehoord"

Mouhamed El Bachir Ngom is grote sier aan het maken bij KAA Gent. Hij maakt heel wat indruk op de analisten en de supporters en is een belangrijke pion centraal achterin naast Christian Burgess. En toch had het ook zomaar anders kunnen lopen, want ook RSC Anderlecht toonde interesse in de bonkige verdediger.

"Burgess brengt vuur in de kleedkamer en daar hou ik van. Tijdens de rust vorig seizoen was het stil en het was aan de coach om kwaad of blij te zijn, nu is dat anders. We hebben dat nog meer nodig, het moet niet enkel van hem komen. Maar we kennen zijn kwaliteiten en hij brengt die."

"Ngom is complementair met Burgess door zijn snelheid, hij helpt Burgess ook in die situaties. Er staat op die manier een stabiel geheel achteraan", aldus Rik De Mil een tijdje geleden al tegenover Voetbalkrant.com over de defensieve stabiliteit.

Ngom had zomaar bij Dender of Anderlecht kunnen zitten

Met dank dus ook aan Ngom, die al mooie dingen liet zien bij De Buffalo's en zich zo ook al in de harten van de supporters heeft weten te wurmen. Al had het dus ook zomaar anders kunnen aflopen, want Ngom had ook andere opties.

Begin dit jaar trok Ngom van Riga naar Grasshoppers Zürich. Ook toen had hij al naar België gekund: "Onder meer Dender wilde me toen ook. Grashoppers deed me niet het beste bod, maar is een grotere naam en gaf me een beter gevoel."

Meteen een klik met Rik De Mil

En enkele maanden later volgde al een overstap naar De Buffalo's: "Ik had andere opties. Lyon, Oostenrijk. Anderlecht was eerst. Mijn makelaars hebben met Anderlecht gepraat. Maar toen ik op het punt stond om een gesprek te hebben, is er van coach veranderd en hoorde ik niets meer."





"Pas nadien kwam Gent. De coach hier praatte op voetbalniveau zoals nog nooit iemand met mij gesproken had. Het klikte meteen", aldus Ngom daarover in Het Nieuwsblad. En de rest is dus stilaan geschiedenis aan het worden.