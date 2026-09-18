Sven Vandenbroeck zet puntjes op de i over Essevee en Vossen

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Het omslagpunt in de relatie van Jelle Vossen met zijn coach bij Zulte Waregem Sven Vandenbroeck? Dat was de pijnlijke situatie rond de 600e wedstrijd van het icoon van Essevee, waarbij die ... niet aan de aftrap mocht verschijnen.