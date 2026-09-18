"Tikkende tijdbom"? Fred Vanderbiest laat zich uit over Benito Raman

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KV Mechelen ging dit weekend ook tegen RSC Anderlecht met 0-1 onderuit en blijft daardoor wachten op zijn eerste overwinning van het seizoen. En zo staat er toch stilaan druk op de ketel van Fred Vanderbiest en zijn troepen. Ook het 'probleem' Benito Raman lijkt ondertussen aan te slepen en dat is volgens de analisten geen goede zaak. Wel integendeel zelfs: er moet paal en perk worden aan gesteld.