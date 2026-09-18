Toptalent Romeo Lavia moet het nu eindelijk waarmaken: "Ik wil het verhaal rond mij veranderen"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Toptalent Romeo Lavia moet het nu eindelijk waarmaken: "Ik wil het verhaal rond mij veranderen"
Foto: © photonews
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Romeo Lavia is terug bij de Rode Duivels. De 22-jarige middenvelder werd vandaag opnieuw opgeroepen door bondscoach Mark van Bommel en lijkt stilaan af te rekenen met het etiket dat hem de voorbije jaren achtervolgde. Niet dat er ooit twijfel bestond over zijn talent, wel over zijn fysieke beschikbaarheid.

Bij Chelsea begint Lavia dit seizoen eindelijk aan een langere periode zonder blessure. Als hij vrijdag tegen Brentford minstens zestig minuten speelt, komt hij zelfs aan zijn langste onafgebroken reeks zonder blessure uit zijn carrière: meer dan 518 minuten, inclusief wedstrijden in de voorbereiding.

Dat is voor de voormalige jeugdspeler van Anderlecht allerminst vanzelfsprekend. In zijn eerste seizoen bij Chelsea kwam hij door een zware hamstringblessure amper één keer in actie. Een jaar later volgden opnieuw verschillende fysieke problemen en miste hij 33 wedstrijden. Vorig seizoen verbeterde zijn beschikbaarheid al aanzienlijk en nu lijkt Lavia nog een stap verder te zetten.

"Je kan altijd je grenzen verleggen"

Achter die vooruitgang schuilt volgens Lavia een enorm proces. "Er gebeurt ontzettend veel achter de schermen", vertelde hij aan de BBC. De middenvelder werkt met een vaste checklist om ervoor te zorgen dat hij telkens optimaal voorbereid aan een wedstrijd begint.

Minstens even belangrijk was volgens hem het mentale aspect. Na zoveel blessures is het gemakkelijk om voorzichtiger te worden op het veld. Lavia probeert net het tegenovergestelde te doen. "Ik heb geleerd dat je altijd verder kan gaan dan je denkt. Je kan je grenzen altijd verleggen."

Bij Chelsea krijgt hij bovendien steeds meer verantwoordelijkheid. Onder Xabi Alonso is zijn rol op het middenveld belangrijker geworden, terwijl Moisés Caicedo dit seizoen beperkt beschikbaar was en Enzo Fernández naar Manchester City vertrok. "Die verantwoordelijkheid voelt niet eens als druk. Het is een privilege. Ik leef eigenlijk mijn droom", aldus Lavia.

Zijn eerste Chelsea-doelpunt, tegen Brighton, gaf hem bovendien een bijzonder gevoel. "Het was gewoon een moment waarop ik me vrij voelde", zei hij. Na jaren waarin blessures zijn ontwikkeling afremden, wil de middenvelder eindelijk zelf bepalen hoe zijn verhaal verdergaat. Met zijn terugkeer bij de Rode Duivels krijgt hij daar een nieuwe kans voor.

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Chelsea
Roméo Lavia

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