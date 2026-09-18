Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?
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België heeft zijn voorsprong op Nederland in de UEFA-coëfficiëntenrangschikking verder uitgebouwd. Dankzij de uitzege van Union Saint-Gilloise bij Viktoria Plzen kreeg ons land er deze week 0,400 punt bij. Portugal deed een goede zaak en lijkt zo stilaan buiten schot te verdwijnen.

De Belgische coëfficiënt staat door de zege van Union SG nu op 59.450 punten. Nederland blijft steken op 52.562 punten, waardoor de zevende plaats van België voorlopig stevig in handen lijkt. De Nederlanders beleefden een zwakke week in Europa.

Waar België punten sprokkelde, liep het bij de noorderburen minder vlot. AZ Alkmaar verloor met 1-0 van Sunderland, terwijl NEC Nijmegen donderdag zwaar onderuit ging op het veld van Juventus: 5-0. Die resultaten leveren Nederland geen extra coëfficiëntpunten op. België profiteert optimaal en vergroot zo de kloof met de directe concurrent in de UEFA-ranking.

Portugal blijft buiten bereik

Op de zesde plaats lijkt Portugal voorlopig wel te ver weg. Benfica pakte een opvallende zege op bezoek bij AC Milan en ook Torreense, een club uit de Portugese tweede klasse, won enigszins verrassend buitenshuis van Lillestrom.

België hoeft voorlopig dus niet naar boven te kijken, maar kan vooral mikken op het consolideren van zijn zevende positie. Daarbij moeten ook Turkije en Nederland op afstand worden gehouden. Turkije pakte deze week eveneens 0,400 punt dankzij Besiktas.

Belgische clubs kunnen topseizoen neerzetten

Met vijf Belgische clubs die nog actief zijn in Europa, het maximaal mogelijke aantal, liggen er nog heel wat punten voor het grijpen. De start van het seizoen is alvast veelbelovend: België verzamelde al 3.800 punten.

Dat is ongeveer een derde van de volledige opbrengst van vorig seizoen, toen België op 11.400 punten eindigde. Die jaargang werd als teleurstellend beschouwd, waardoor de huidige campagne een kans biedt om de vijfjarige ranking gevoelig te versterken.

Er volgen nog zeven speeldagen in de competitiefase, waarna mogelijk ook Europese knock-outwedstrijden wachten. Als de Belgische vertegenwoordigers hun niveau aanhouden, kan de voorsprong op Nederland en Turkije de komende maanden verder oplopen. En wat als Frankrijk als een pannenkoek in elkaar zakt? Dat is toch vooral voor Portugal van belang. Binnenkort kunnen ook STVV en KAA Gent beginnen sprokkelen in de Conference League.

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