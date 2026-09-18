Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed"

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Roméo Lavia, Mika Godts, Kyriani Sabbe en Jari De Busser zijn heel gelukkige mensen op dit moment. Thomas Meunier en Alexis Saelemaekers zullen dat veel minder zijn. The circle of life, of zijn er toch nog kansen met oog op de toekomst voor die laatste twee? Mark Van Bommel sluit de deur nog niet.

De gouden generatie bij de Rode Duivels wordt almaar kleiner. In de eerste selectie van bondscoach Mark van Bommel blijven nog slechts twee vaste waarden uit die periode over: Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.

Na het internationale afscheid van Axel Witsel en de stap opzij van Thibaut Courtois viel ook Thomas Meunier naast de selectie. De 83-voudige international is een opvallende afwezige in de kern van de nieuwe bondscoach.

Van Bommel kiest niet voor Thomas Meunier

De afwezigheid van Meunier mag toch als een verrassing gelden. De flankspeler uit de Gaume was jarenlang een vaste naam bij de nationale ploeg en behoort met zijn ruime ervaring tot de anciens van de groep.

Zijn mislukte WK 2026 en zijn gewijzigde rol bij Sunderland, waar hij tegenwoordig als winger uitkomt, lijken mee te spelen in de beslissing. Toch had niet iedereen verwacht dat Van Bommel hem meteen buiten zijn eerste selectie zou laten.

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Meunier zelf zag de boodschap duidelijk niet aankomen. Een internationaal afscheid is volgens Van Bommel evenwel niet aan de orde. "Ik heb gewoon voor andere profielen gekozen. Thomas stopt absoluut niet bij de nationale ploeg", aldus de bondscoach.



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Meunier reageerde teleurgesteld

Van Bommel nam persoonlijk contact op met Meunier om zijn keuze toe te lichten. Dat gesprek verliep niet zonder emoties. "Ik heb hem gebeld om hem het nieuws mee te delen... en hij was helemaal niet blij. Hij was het niet eens met mijn beslissing. Ik waardeerde die reactie", glimlachte de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.

De deur blijft volgens Van Bommel wel open voor de ervaren flankspeler. "Hij kan in de toekomst nog belangrijk zijn voor de groep en ik sluit hem niet uit. Het is gewoon een beslissing voor deze selectie." En hij was niet de enige afwezig.

Ook geen plaats voor Alexis Saelemaekers

Naast Meunier ontbreekt ook Alexis Saelemaekers. De flankspeler van AC Milan is dit seizoen geen vaste basisspeler bij zijn club en kreeg geen oproep van Van Bommel. De bondscoach benadrukt dat er geen sprake is van een blessure of een conflict.

"Dat is een keuze voor andere spelers. Hij is niet geblesseerd en er is geen enkel probleem met Alexis. Ik heb hem gisteren gebeld, zodat hij het niet pas hier zou vernemen." Ook voor Saelemaekers is een terugkeer bij de Rode Duivels dus niet uitgesloten. "Dat betekent niet dat we hem in de toekomst niet zullen gebruiken", besloot Van Bommel.