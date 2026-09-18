Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit
Foto: © photonews
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Anderlecht gaat na de wedstrijd tegen Zulte Waregem een lange interlandbreak in. De Jupiler Pro League ligt bijna een maand stil, tot de verplaatsing naar Cercle Brugge op 10 oktober. Voor Vítor Bruno betekent dat niet alleen extra tijd om zijn ploeg tactisch bij te schaven: een flink deel van zijn spelersgroep trekt de komende weken naar hun nationale ploeg.

Zes A-internationals opgeroepen

Minstens zes spelers zijn al zeker opgeroepen voor hun A-elftal. Ali Maamar en Tawfik Bentayeb vertrekken naar Marokko, Thelo Aasgaard naar Noorwegen, Oleg Reabciuk naar Moldavië, Lukas Ambros naar Tsjechië en Danylo Sikan naar Oekraïne. Bentayeb, Aasgaard, Ambros en Reabciuk had Vitor Bruno waarschijnlijk graag zien blijven om hun aanpassing te versnellen.

Voor Maamar is het opnieuw een belangrijke stap in zijn ontwikkeling bij de nationale ploeg. De rechtsachter was er tijdens de voorbereiding op het WK in de Verenigde Staten al bij en maakte toen ook zijn debuut voor Marokko. Uiteindelijk haalde hij de definitieve WK-selectie niet, maar bondscoach Mo Ouahbi hield hem wel nadrukkelijk in beeld. Nu krijgt Maamar opnieuw een kans om zich bij de A-ploeg te tonen.

Ook Bentayeb is opnieuw van de partij bij Marokko. De aanvaller maakte eerder al zijn debuut en scoorde toen meteen. Bij Anderlecht is hij één van de nieuwe offensieve opties van Vítor Bruno.

Vijf spelers voor de Belgische U19

De leegloop blijft bovendien niet beperkt tot de A-internationals. Ook bij de Belgische U19 is Anderlecht stevig vertegenwoordigd. Alexander De Ridder, Joshua Nga Kana, Jayden Onia-Seke, Noa Ojea en Terry Van de Ven werden opgeroepen voor de komende interlandperiode.

Dat betekent dat Bruno een behoorlijk deel van zijn groep tijdelijk kwijt is. Tegelijk biedt de lange onderbreking hem ook een voordeel: spelers die minder aan bod kwamen of nieuw zijn bij Anderlecht krijgen extra tijd om zich aan te passen.

De timing is niet onbelangrijk. Anderlecht hervat op 10 oktober tegen Cercle Brugge en krijgt daarna een druk programma. Wanneer de internationals terugkeren, begint voor Bruno dus een nieuwe oefening: iedereen opnieuw op hetzelfde niveau krijgen en de automatismen binnen zijn ploeg herstellen.

Voor Anderlecht is de interlandbreak daarmee tegelijk een compliment en een uitdaging. Tien spelers mogen zich tonen op internationaal niveau, maar op Neerpede blijft een aanzienlijk deel van de kern achter.

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