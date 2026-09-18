Zat Bruno aan de porto? Fred Vanderbiest laat er geen twijfel over bestaan voor clash met Lommel

KV Mechelen trekt zaterdag naar Lommel voor zijn laatste wedstrijd voor de interlandbreak. Voor Malinwa is er werk aan de winkel, want met 2 op 18 kunnen ze zelfs niet naast Lommel komen als ze zouden winnen in Limburg. Fred Vanderbiest blijft vrij rustig vlak voor de interlandbreak.

Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen

Niemand bij KV Mechelen is te beroerd om toe te geven dat het dit seizoen nog niet goed was en dat de 2 op 18 misschien wel naar de waarde is van het huidige Mechelen. De transfers kwamen laat en moeten nog worden ingepast - daar kan de interlandbreak toe dienen.

Coach Fred Vanderbiest lag al onder vuur, maar ook hij beseft dat er moet geroeid worden met de middelen die Malinwa ter beschikking heeft. En dat het dus ook in en tegen Lommel niet makkelijk zal zijn om punten te pakken.

Zat coach Bruno aan de porto?

Rond de wedstrijd tegen Anderlecht - die Mechelen vorige week verloor met 0-1 in eigen huis - had Vanderbiest een gesprek met een Franstalige journalist af. En hij vroeg zich af of coach Bruno 'aan de porto' zat toen die liet blijken dat KV meer punten verdiende.

Om maar te zeggen: er is nuchtterheid en nederigheid bij De Kakkers. "We hebben gehamerd op het positieve dat we kunnen meenemen. Er zijn vuile meters gedaan. We moeten bepaalde momenten beter gaan benutten", aldus de coach op zijn persconferentie.





Doortastender zijn de boodschap dit weekend

"Het is nu zaak om doortastender te zijn. Het niet te mooi willen doen, zoals in het tegendoelpunt tegen Anderlecht. Veel kansen ontwikkelden we niet, maar nu moeten we een keertje die stap zetten om ook eens een eerste helft goed te spelen."

"Als er te veel ruimte is, dan raak je gefrustreerd en sta je te ver van elkaar en ga je moe beginnen worden. We hebben erop gehamerd en we hebben eraan gewerkt op training. We moeten een kat een kat noemen: als we in de linkerkolom willen raken, moeten we matchen als thuis tegen Westerlo en nu in Lommel winnen."