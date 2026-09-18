Zat Bruno aan de porto? Fred Vanderbiest laat er geen twijfel over bestaan voor clash met Lommel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Zat Bruno aan de porto? Fred Vanderbiest laat er geen twijfel over bestaan voor clash met Lommel
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KV Mechelen trekt zaterdag naar Lommel voor zijn laatste wedstrijd voor de interlandbreak. Voor Malinwa is er werk aan de winkel, want met 2 op 18 kunnen ze zelfs niet naast Lommel komen als ze zouden winnen in Limburg. Fred Vanderbiest blijft vrij rustig vlak voor de interlandbreak.

Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen

Niemand bij KV Mechelen is te beroerd om toe te geven dat het dit seizoen nog niet goed was en dat de 2 op 18 misschien wel naar de waarde is van het huidige Mechelen. De transfers kwamen laat en moeten nog worden ingepast - daar kan de interlandbreak toe dienen.

Coach Fred Vanderbiest lag al onder vuur, maar ook hij beseft dat er moet geroeid worden met de middelen die Malinwa ter beschikking heeft. En dat het dus ook in en tegen Lommel niet makkelijk zal zijn om punten te pakken.

Zat coach Bruno aan de porto?

Rond de wedstrijd tegen Anderlecht - die Mechelen vorige week verloor met 0-1 in eigen huis - had Vanderbiest een gesprek met een Franstalige journalist af. En hij vroeg zich af of coach Bruno 'aan de porto' zat toen die liet blijken dat KV meer punten verdiende.

Om maar te zeggen: er is nuchtterheid en nederigheid bij De Kakkers. "We hebben gehamerd op het positieve dat we kunnen meenemen. Er zijn vuile meters gedaan. We moeten bepaalde momenten beter gaan benutten", aldus de coach op zijn persconferentie.

Doortastender zijn de boodschap dit weekend

"Het is nu zaak om doortastender te zijn. Het niet te mooi willen doen, zoals in het tegendoelpunt tegen Anderlecht. Veel kansen ontwikkelden we niet, maar nu moeten we een keertje die stap zetten om ook eens een eerste helft goed te spelen."

"Als er te veel ruimte is, dan raak je gefrustreerd en sta je te ver van elkaar en ga je moe beginnen worden. We hebben erop gehamerd en we hebben eraan gewerkt op training. We moeten een kat een kat noemen: als we in de linkerkolom willen raken, moeten we matchen als thuis tegen Westerlo en nu in Lommel winnen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Lommel SK - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (19/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lommel SK
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af

Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af

17:30
Sterkhouder KAA Gent had zomaar bij ... Anderlecht kunnen zitten: "Plots niets meer gehoord"

Sterkhouder KAA Gent had zomaar bij ... Anderlecht kunnen zitten: "Plots niets meer gehoord"

15:20
De Union-magie? "Psycholoog voor hem bellen, was dit boksen geweest dan ..."

De Union-magie? "Psycholoog voor hem bellen, was dit boksen geweest dan ..."

16:30
Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel

Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel

16:00
LIVE - Speeldag 7 JPL: OH Leuven haalt ook uit met contractverlenging

LIVE - Speeldag 7 JPL: OH Leuven haalt ook uit met contractverlenging

15:15
Sven Vandenbroeck zet puntjes op de i over Essevee en Vossen

Sven Vandenbroeck zet puntjes op de i over Essevee en Vossen

14:40
6
📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop

📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop

11:30
Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed"

Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed"

14:00
2
De grote surprise van de chef(?): wie is Jari De Busser?

De grote surprise van de chef(?): wie is Jari De Busser?

13:30
3
Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel

Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel

13:00
2
Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren

Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren

12:40
1
LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie

LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie

12:30
9
Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker"

Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker"

11:00
2
Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?

Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?

10:00
1
Live. Transfernieuws 18/9: Wat is er aan van Stanic en Standard?

Live. Transfernieuws 18/9: Wat is er aan van Stanic en Standard?

11:45
LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"

LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"

10:30
🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar"

🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar"

09:30
29
De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

09:00
1
Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht

Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht

08:30
3
Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand

Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand

07:30
1
En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul

En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul

07:00
Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa

Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa

22:00
3
Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

23:00
LIVE: Wedstrijd gespeeld: Union diept voorsprong verder uit Live

LIVE: Wedstrijd gespeeld: Union diept voorsprong verder uit

22:20
Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans

Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans

22:53
Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet"

Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet"

22:30
8
Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

21:40
2
Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

20:00
3
Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit Analyse

Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit

20:40
1
Yamal moét de Gouden Bal winnen? David Beckham vindt van niet en komt met héél opvallende kandidaat op de proppen

Yamal moét de Gouden Bal winnen? David Beckham vindt van niet en komt met héél opvallende kandidaat op de proppen

21:20
1
Union SG mag dromen van finale Europa League: dit zegt CEO

Union SG mag dromen van finale Europa League: dit zegt CEO

18:30
7
Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

21:00
5
Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'

Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'

20:20
Rudi Garcia doet in Franse media boekje open over zijn relatie met Vincent Mannaert én vertrek bij België

Rudi Garcia doet in Franse media boekje open over zijn relatie met Vincent Mannaert én vertrek bij België

19:40
📷 Brandon Mechele deelt prachtig beeld van gezin: supporters vallen massaal in zwijm De derde helft

📷 Brandon Mechele deelt prachtig beeld van gezin: supporters vallen massaal in zwijm

19:00
Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'

Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 19/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Joe Joe over 🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand We Are The Racingboys We Are The Racingboys over LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie BarkieBoss BarkieBoss over Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet" kukeluku kukeluku over Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed" JaKu JaKu over Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd JaKu JaKu over De grote surprise van de chef(?): wie is Jari De Busser? Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden Arthur Shelby Arthur Shelby over Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved