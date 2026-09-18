Zidane schudt de Franse nationale ploeg meteen door elkaar: opvallende namen ontbreken tegen België

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Zidane schudt de Franse nationale ploeg meteen door elkaar: opvallende namen ontbreken tegen België
Foto: © photonews
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Zinédine Zidane heeft vrijdag zijn eerste selectie als bondscoach van Frankrijk bekendgemaakt. De nieuwe trainer van Les Bleus kiest meteen voor enkele opvallende namen en laat verschillende gevestigde waarden thuis. Onder anderen Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Marcus Thuram, Khéphren Thuram en Brice Samba ontbreken in de 23-koppige selectie.

Zidane begint aan zijn periode als bondscoach met vier wedstrijden in de Nations League. Frankrijk speelt op 25 september in Turkije, drie dagen later volgt in Brussel de eerste confrontatie met België. Op 2 oktober staat Frankrijk tegenover Italië en op 5 oktober volgt opnieuw België, ditmaal in Frankrijk.

Vijf nieuwe namen en enkele grote afwezigen

De opvallendste nieuwkomers zijn Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha en Estéban Lepaul. Voor alle vijf wordt het hun eerste oproep voor de Franse A-ploeg. Met Jacquet, die deze zomer naar Liverpool verhuisde, en Diouf, die bij Internazionale speelt, kiest Zidane meteen voor jong talent.

Bij de afwezigen zijn er meerdere opvallende namen. Tchouaméni werd bewust niet geselecteerd. De middenvelder van Real Madrid kwam terug na een afwezigheid van bijna twee maanden en speelde dit seizoen nog maar 180 minuten. "Het was beter dat hij in Madrid bleef om verder te herstellen en zich voor te bereiden", verklaarde Zidane.

Ook Kanté ontbreekt. De 35-jarige middenvelder maakte nog deel uit van de Franse WK-selectie, maar krijgt geen plaats in de eerste selectie van het Zidane-tijdperk. Hetzelfde geldt voor onder anderen Brice Samba, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Wesley Fofana, Malo Gusto, Mattéo Guendouzi en Khéphren Thuram.

Voorin ontbreken eveneens enkele bekende namen. Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta en Senny Mayulu werden niet opgeroepen. Zidane kiest daar voor een aanval met onder meer Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Michael Olise en Désiré Doué.

België krijgt meteen een vernieuwd Frankrijk tegenover zich

De dubbele confrontatie met België wordt daardoor een van de eerste grote testen voor Zidane. De Rode Duivels ontvangen Frankrijk op 28 september in het Koning Boudewijnstadion, waarna beide landen elkaar op 5 oktober opnieuw treffen in het Stade de France.

De Franse selectie combineert ervaring met een aantal nieuwe gezichten. Onder meer Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé behoren wel tot de groep.

De volledige selectie van Frankrijk

Doelmannen: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens).

Verdedigers: Andy Diouf (Internazionale), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern München).

Middenvelders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Aanvallers: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München).

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